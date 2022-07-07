https://ria.ru/20220707/vrp-1800873493.html

Новосибирская область в 2021 году показала исторический максимум ВРП

Новосибирская область в 2021 году показала исторический максимум ВРП - РИА Новости, 07.07.2022

Новосибирская область в 2021 году показала исторический максимум ВРП

Новосибирская область по итогам 2021 года показала исторический максимум по валовому региональному продукту (ВРП), объем которого превысил 1,5 триллиона рублей, РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:21

2022-07-07T11:21

2022-07-07T11:29

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экономика

россия

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Новосибирская область по итогам 2021 года показала исторический максимум по валовому региональному продукту (ВРП), объем которого превысил 1,5 триллиона рублей, основные драйверы – сельское хозяйство и промпроизводство, сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.На сессии законодательного собрания Новосибирской области в четверг он доложил, что индекс промышленного производства региона за 2021 год превысил общероссийский и составил 112% к уровню 2020 года, производство же продукции сельского хозяйства достигло 115,6%."Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за 2021 год составил 856,1 миллиарда рублей. Рост промышленного производства отмечен в следующих сферах: производство компьютеров, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях, производство пищевых продуктов, электрического оборудования, транспортных средств и других", - сообщил министр.Он также отметил, что в 2021 году аграриями Новосибирской области собрано 3,4 миллиона тонн зерна, а по производству скота и птицы в 2021 году в хозяйствах всех категорий Новосибирская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе.Решетников сообщил, что в регионе продолжается рост инвестиционной активности. По итогам 2021 года в экономику Новосибирской области привлечено почти 300 миллиардов рублей инвестиций. Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по региону составил 106,8%. Работа по привлечению инвестиций является одним из важнейших приоритетов областных властей, отметил он.Доклад министра экономического развития Новосибирской области об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год сессия законодательного собрания Новосибирской области поддержала единогласно.

https://ria.ru/20220617/investklimat-1796085948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новосибирская область, экономика, россия