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В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/voyna-1800833835.html
В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины - РИА Новости, 07.07.2022
В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, заявил в беседе с Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T06:20
2022-07-07T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, заявил в беседе с Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.Он отметил, что страны Европы могут стать стороной конфликта против своей воли.Эксперт отметил, что попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе, которая начинает стремиться к стратегической автономии региона.При этом в ЕС понимают, что Штаты использую ситуацию на Украине для контроля над Европой и сдерживания России, сами не стремясь оказать значительную помощь Киеву, считает автор.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, европа, украина, россия, евросоюз, нато, сша
06:20 07.07.2022 (обновлено: 10:51 07.07.2022)
 
В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

Китайский военный эксперт Чжунпин: ситуация на Украине может привести к ядерной войне в ЕС

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, заявил в беседе с Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Он отметил, что страны Европы могут стать стороной конфликта против своей воли.

"Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. <…> Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе", — заявил Чжунпин.

Эксперт отметил, что попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе, которая начинает стремиться к стратегической автономии региона.
При этом в ЕС понимают, что Штаты использую ситуацию на Украине для контроля над Европой и сдерживания России, сами не стремясь оказать значительную помощь Киеву, считает автор.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Польские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
04:28Специальная военная операция на Украине
В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией
 
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