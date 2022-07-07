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В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины - РИА Новости, 07.07.2022
В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, заявил в беседе с Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T06:20
2022-07-07T06:20
2022-07-07T10:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, заявил в беседе с Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.Он отметил, что страны Европы могут стать стороной конфликта против своей воли.Эксперт отметил, что попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе, которая начинает стремиться к стратегической автономии региона.При этом в ЕС понимают, что Штаты использую ситуацию на Украине для контроля над Европой и сдерживания России, сами не стремясь оказать значительную помощь Киеву, считает автор.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, европа, украина, россия, евросоюз, нато, сша
06:20 07.07.2022 (обновлено: 10:51 07.07.2022)
В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Китайский военный эксперт Чжунпин: ситуация на Украине может привести к ядерной войне в ЕС