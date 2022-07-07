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Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин - РИА Новости, 07.07.2022
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Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин
Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин - РИА Новости, 07.07.2022
Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин
Госдума поможет ДНР и ЛНР гармонизировать законодательство в Донбассе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече президента РФ... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:01
2022-07-07T20:10
в мире
вячеслав володин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Госдума поможет ДНР и ЛНР гармонизировать законодательство в Донбассе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций ГД."Учитывая проблемы и ситуацию на территории для нас братских республик - Луганской и Донецкой, - учитывая обращения наших коллег-депутатов, мы договорились, что поможем им в создании правового поля, в рамках которого должны быть решены вопросы и здравоохранения, и образования, социальной защиты", - сказал Володин.Он отметил, что вопросы, касающиеся совместной работы, уже обсуждались с коллегами несколько недель назад.
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донецкая народная республика
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в мире, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
20:01 07.07.2022 (обновлено: 20:10 07.07.2022)
 
Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин

Володин: парламент поможет коллегам в гармонизации законодательства в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Госдума поможет ДНР и ЛНР гармонизировать законодательство в Донбассе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций ГД.
"Учитывая проблемы и ситуацию на территории для нас братских республик - Луганской и Донецкой, - учитывая обращения наших коллег-депутатов, мы договорились, что поможем им в создании правового поля, в рамках которого должны быть решены вопросы и здравоохранения, и образования, социальной защиты", - сказал Володин.
Он отметил, что вопросы, касающиеся совместной работы, уже обсуждались с коллегами несколько недель назад.
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В миреВячеслав ВолодинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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