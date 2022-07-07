https://ria.ru/20220707/volodin-1801064158.html

Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин

Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин - РИА Новости, 07.07.2022

Госдума поможет коллегам в Донбассе, заявил Володин

Госдума поможет ДНР и ЛНР гармонизировать законодательство в Донбассе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече президента РФ... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:01

2022-07-07T20:01

2022-07-07T20:10

в мире

вячеслав володин

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Госдума поможет ДНР и ЛНР гармонизировать законодательство в Донбассе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций ГД."Учитывая проблемы и ситуацию на территории для нас братских республик - Луганской и Донецкой, - учитывая обращения наших коллег-депутатов, мы договорились, что поможем им в создании правового поля, в рамках которого должны быть решены вопросы и здравоохранения, и образования, социальной защиты", - сказал Володин.Он отметил, что вопросы, касающиеся совместной работы, уже обсуждались с коллегами несколько недель назад.

https://ria.ru/20220707/putin-1801059115.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф