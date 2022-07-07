Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного
Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного по имени Хан
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного, который в последнее время все чаще появляется в ее профиле в социальных сетях. Пользователи решили, что мужчина слишком юн и даже предположили, что он студент. Балерина заявила, что это не так.
"Хан его зовут. У него строительная фирма, я решила заказать в этой фирме ограждение для своего участка – необычное, зеркальное, очень красивое… <…> У него есть агентство недвижимости. И юридическая фирма у него тоже есть", – сказала Волочкова.
В комментарии Teleprogramma.pro танцовщица добавила, что счастлива в отношениях и призвала перестать считать ее ухажеров.
"Я могу себе позволить романтические отношения, и я счастлива. А недолюбленные "тетушки", которым это не дано, только и могут, что считать моих любовников. Я ничего не афиширую, но и ничего не скрываю, живу честно и открыто. Вот встретился мне в жизни такой человек", – пояснила звезда.
Каждые отношения артистки широко обсуждаются в социальных сетях. В частности, большой интерес вызвал ее роман с Сергеем – они познакомились на съемках шоу "Давай поженимся" и отправились вместе на Мальдивы.
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