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Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного - РИА Новости, 07.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220707/volochkova-1800861129.html
Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного
Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного - РИА Новости, 07.07.2022
Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного
Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного, который в последнее время все чаще появляется в ее профиле в социальных сетях. Пользователи решили,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:54
2022-07-07T10:54
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного, который в последнее время все чаще появляется в ее профиле в социальных сетях. Пользователи решили, что мужчина слишком юн и даже предположили, что он студент. Балерина заявила, что это не так.В комментарии Teleprogramma.pro танцовщица добавила, что счастлива в отношениях и призвала перестать считать ее ухажеров.Каждые отношения артистки широко обсуждаются в социальных сетях. В частности, большой интерес вызвал ее роман с Сергеем – они познакомились на съемках шоу "Давай поженимся" и отправились вместе на Мальдивы.
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
10:54 07.07.2022
 
Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного

Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного по имени Хан

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного, который в последнее время все чаще появляется в ее профиле в социальных сетях. Пользователи решили, что мужчина слишком юн и даже предположили, что он студент. Балерина заявила, что это не так.

"Хан его зовут. У него строительная фирма, я решила заказать в этой фирме ограждение для своего участка – необычное, зеркальное, очень красивое… <…> У него есть агентство недвижимости. И юридическая фирма у него тоже есть", – сказала Волочкова.

В комментарии Teleprogramma.pro танцовщица добавила, что счастлива в отношениях и призвала перестать считать ее ухажеров.

"Я могу себе позволить романтические отношения, и я счастлива. А недолюбленные "тетушки", которым это не дано, только и могут, что считать моих любовников. Я ничего не афиширую, но и ничего не скрываю, живу честно и открыто. Вот встретился мне в жизни такой человек", – пояснила звезда.

Каждые отношения артистки широко обсуждаются в социальных сетях. В частности, большой интерес вызвал ее роман с Сергеем – они познакомились на съемках шоу "Давай поженимся" и отправились вместе на Мальдивы.
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
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