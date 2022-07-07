https://ria.ru/20220707/volochkova-1800861129.html

Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного

Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного - РИА Новости, 07.07.2022

Не студент: Волочкова рассекретила очередного возлюбленного

Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного, который в последнее время все чаще появляется в ее профиле в социальных сетях. Пользователи решили,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:54

2022-07-07T10:54

2022-07-07T10:54

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780669256_0:27:3187:1820_1920x0_80_0_0_5006cb56e9c24968e1c7f358e8b2cadf.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассекретила очередного возлюбленного, который в последнее время все чаще появляется в ее профиле в социальных сетях. Пользователи решили, что мужчина слишком юн и даже предположили, что он студент. Балерина заявила, что это не так.В комментарии Teleprogramma.pro танцовщица добавила, что счастлива в отношениях и призвала перестать считать ее ухажеров.Каждые отношения артистки широко обсуждаются в социальных сетях. В частности, большой интерес вызвал ее роман с Сергеем – они познакомились на съемках шоу "Давай поженимся" и отправились вместе на Мальдивы.

https://ria.ru/20220610/volochkova-1794466005.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес