https://ria.ru/20220707/vks-1800882247.html

ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный - РИА Новости, 07.07.2022

ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:45

2022-07-07T11:45

2022-07-07T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

войска воздушно-космической обороны

украина

вооруженные силы рф

безопасность

донбасс

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали, сообщили в министерстве обороны."На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный", — говорится в сводке российского военного ведомства.Там отметили, что около 5 утра на остров с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. "Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена", — рассказали в ведомстве.На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220704/plennye-1800060356.html

https://ria.ru/20220707/minoborony-1800882547.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы рф, безопасность, донбасс