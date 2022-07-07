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ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/vks-1800882247.html
ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный
ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный - РИА Новости, 07.07.2022
ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный
Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:45
2022-07-07T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
украина
вооруженные силы рф
безопасность
донбасс
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали, сообщили в министерстве обороны."На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный", — говорится в сводке российского военного ведомства.Там отметили, что около 5 утра на остров с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. "Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена", — рассказали в ведомстве.На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220704/plennye-1800060356.html
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в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы рф, безопасность, донбасс
11:45 07.07.2022 (обновлено: 15:06 07.07.2022)
 
ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

Минобороны сообщило об ударе ВКС по фотографировавшимся с флагом на Змеином бойцам ВСУ

© РИА НовостиМногоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали, сообщили в министерстве обороны.
"На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Там отметили, что около 5 утра на остров с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.
"Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена", — рассказали в ведомстве.
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На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВойска воздушно-космической обороныУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьДонбасс
 
 
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