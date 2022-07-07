11:45 07.07.2022 (обновлено: 15:06 07.07.2022)
ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный
Минобороны сообщило об ударе ВКС по фотографировавшимся с флагом на Змеином бойцам ВСУ
© РИА НовостиМногоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали, сообщили в министерстве обороны.
"На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Там отметили, что около 5 утра на остров с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.
На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.