05:32 07.07.2022 (обновлено: 10:14 07.07.2022)
МИД разъяснил правила въезда для иностранцев
МИД России разъяснил правила въезда для иностранцев после отмены ковидных ограничений
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД разъяснил РИА Новости правила въезда для иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.
"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение об отмене обусловленных эпидемией временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р", — рассказали в российском МИД.
Там указали, что "с 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к "допандемийному" (без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд в Российскую Федерацию): на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы (в случае необходимости таковой)".
В МИД обратили внимание, что "при этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами (за исключением граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу".
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заметили, что "с 15 июля этого года также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории Российской Федерации через наземные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации".