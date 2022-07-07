https://ria.ru/20220707/vezd-1800832994.html

МИД разъяснил правила въезда для иностранцев

МИД разъяснил правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 07.07.2022

МИД разъяснил правила въезда для иностранцев

МИД разъяснил РИА Новости правила въезда для иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T05:32

2022-07-07T05:32

2022-07-07T10:14

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД разъяснил РИА Новости правила въезда для иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.Там указали, что "с 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к "допандемийному" (без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд в Российскую Федерацию): на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы (в случае необходимости таковой)".В МИД обратили внимание, что "при этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами (за исключением граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу".Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заметили, что "с 15 июля этого года также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории Российской Федерации через наземные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации".

https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800193499.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм