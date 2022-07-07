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МИД разъяснил правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
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МИД разъяснил правила въезда для иностранцев
МИД разъяснил правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 07.07.2022
МИД разъяснил правила въезда для иностранцев
МИД разъяснил РИА Новости правила въезда для иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T05:32
2022-07-07T10:14
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД разъяснил РИА Новости правила въезда для иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.Там указали, что "с 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к "допандемийному" (без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд в Российскую Федерацию): на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы (в случае необходимости таковой)".В МИД обратили внимание, что "при этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами (за исключением граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу".Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заметили, что "с 15 июля этого года также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории Российской Федерации через наземные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации".
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
05:32 07.07.2022 (обновлено: 10:14 07.07.2022)
 
МИД разъяснил правила въезда для иностранцев

МИД России разъяснил правила въезда для иностранцев после отмены ковидных ограничений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. МИД разъяснил РИА Новости правила въезда для иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений. По-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение об отмене обусловленных эпидемией временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р", — рассказали в российском МИД.

Там указали, что "с 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к "допандемийному" (без ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд в Российскую Федерацию): на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы (в случае необходимости таковой)".
В МИД обратили внимание, что "при этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами (за исключением граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу".
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заметили, что "с 15 июля этого года также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории Российской Федерации через наземные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации".
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