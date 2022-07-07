https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800964977.html

Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны

Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны - РИА Новости, 07.07.2022

Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что многие из нынешних внутренних проблем британцев являются "прямым следствием нелепой в своей... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:34

2022-07-07T15:34

2022-07-07T16:31

в мире

великобритания

совет федерации рф

константин косачев

украина

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что многие из нынешних внутренних проблем британцев являются "прямым следствием нелепой в своей иррациональности русофобской позиции их руководства"."И это важный сигнал всем тем из западных лидеров, кто своими руками сегодня "организовал" своему населению экономический "холодный душ". Причем и в буквальном смысле тоже, учитывая призывы пореже и похолоднее мыться. Русофобия в политике – дорогое и неблагодарное дело", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Косачев напомнил о позиции Джонсона поддерживать Украину до своего ухода с поста премьера осенью."В свое время известное изречение: "каждому человеку свойственно ошибаться", Цицерон дополнил так: "но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке", - заключил он.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800976081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, совет федерации рф, константин косачев, украина