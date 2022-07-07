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Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны - РИА Новости, 07.07.2022
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Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны
Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны - РИА Новости, 07.07.2022
Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что многие из нынешних внутренних проблем британцев являются "прямым следствием нелепой в своей... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:34
2022-07-07T16:31
в мире
великобритания
совет федерации рф
константин косачев
украина
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что многие из нынешних внутренних проблем британцев являются "прямым следствием нелепой в своей иррациональности русофобской позиции их руководства"."И это важный сигнал всем тем из западных лидеров, кто своими руками сегодня "организовал" своему населению экономический "холодный душ". Причем и в буквальном смысле тоже, учитывая призывы пореже и похолоднее мыться. Русофобия в политике – дорогое и неблагодарное дело", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Косачев напомнил о позиции Джонсона поддерживать Украину до своего ухода с поста премьера осенью."В свое время известное изречение: "каждому человеку свойственно ошибаться", Цицерон дополнил так: "но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке", - заключил он.
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в мире, великобритания, совет федерации рф, константин косачев, украина
15:34 07.07.2022 (обновлено: 16:31 07.07.2022)
 
Косачев связал внутренние проблемы британцев с русофобией властей страны

Косачев: внутренние проблемы британцев — следствие русофобской позиции их руководства

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что многие из нынешних внутренних проблем британцев являются "прямым следствием нелепой в своей иррациональности русофобской позиции их руководства".
"И это важный сигнал всем тем из западных лидеров, кто своими руками сегодня "организовал" своему населению экономический "холодный душ". Причем и в буквальном смысле тоже, учитывая призывы пореже и похолоднее мыться. Русофобия в политике – дорогое и неблагодарное дело", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев напомнил о позиции Джонсона поддерживать Украину до своего ухода с поста премьера осенью.
"В свое время известное изречение: "каждому человеку свойственно ошибаться", Цицерон дополнил так: "но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке", - заключил он.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
16:02
Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой
 
В миреВеликобританияСовет Федерации РФКонстантин КосачевУкраина
 
 
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