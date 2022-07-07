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Джонсон объявил о начале выборов нового лидера консервативной партии - РИА Новости, 07.07.2022
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Джонсон объявил о начале выборов нового лидера консервативной партии
Джонсон объявил о начале выборов нового лидера консервативной партии - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон объявил о начале выборов нового лидера консервативной партии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что процесс выбора нового лидера его партии должен начаться сейчас. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:47
2022-07-07T15:11
в мире
великобритания
европа
сша
филипп (король бельгии)
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что процесс выбора нового лидера его партии должен начаться сейчас.Трансляцию вёл телеканал Sky News.Ранее СМИ сообщали, что он может остаться на посту до назначения нового лидера Консервативной партии в октябре, когда состоится партийный съезд.Однако ранее некоторые члены партии поставили под вопрос пребывание Джонсона на посту в ближайшие несколько месяцев. Один из них призвал к назначению временно исполняющего обязанности премьер-министра, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Всего за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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в мире, великобритания, европа, сша, филипп (король бельгии), борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
14:47 07.07.2022 (обновлено: 15:11 07.07.2022)
 
Джонсон объявил о начале выборов нового лидера консервативной партии

Джонсон: выборы нового лидера консервативной партии должны начаться сейчас

© AFP 2022 / Niklas Halle'nПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что процесс выбора нового лидера его партии должен начаться сейчас.
"Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет (назначить) нового лидера партии и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что …процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас", - заявил он, выступая с обращением к стране.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
10:57
Telegraph дал неутешительный прогноз Киеву из-за премьера Британии Джонсона
Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Ранее СМИ сообщали, что он может остаться на посту до назначения нового лидера Консервативной партии в октябре, когда состоится партийный съезд.
Однако ранее некоторые члены партии поставили под вопрос пребывание Джонсона на посту в ближайшие несколько месяцев. Один из них призвал к назначению временно исполняющего обязанности премьер-министра, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.
Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
13:20
СМИ: Джонсон назначает исполняющих обязанности членов правительства
Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Всего за двое суток свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку.
В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.
Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
12:11
СМИ назвали возможных кандидатов на место Джонсона
 
В миреВеликобританияЕвропаСШАФилипп (король Бельгии)Борис ДжонсонОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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