https://ria.ru/20220707/varshava-1800918919.html

Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 07.07.2022

Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры проводят массовую акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:34

2022-07-07T13:34

2022-07-07T13:34

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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польские фермеры проводят массовую акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.В четверг несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли собрались возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы. Они протестуют против сельскохозяйственной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство. В частности, фермеры недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы."Есть те, кто сейчас зарабатывает на инфляции, – это госкомпании, которые повышают свою маржу и зарабатывают еще больше. Им все равно, что нам тяжело", - заявил глава организации "Агроуния", которая инициировала данную акцию протеста, Михал Колодзейчак.Также участники акции недовольны, что импортные продукты питания вытесняют польские в торговых сетях страны. "Мы не согласны, чтобы Польшу заливало продовольствие, произведенное за границей и продаваемое в стране, как польское. Такая дестабилизация нашего рынка приведет к тому, что определенные товары перестанут производить, а цены продолжат расти", - сказал он.Участники акции выкрикивают "Не затягивай пояс, сожми кулак". На их плакатах написано: "Жирные коты, идите работать!", "Не дадим себя обмануть!".В настоящее время они двигаются колонной к зданию сейма Польши, перекрыв движение по проезжей части Уяздовских аллей. Полиция не вмешивается в происходящее.

https://ria.ru/20220707/polsha-1800890444.html

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