Рейтинг@Mail.ru
Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/varshava-1800918919.html
Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве
Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 07.07.2022
Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве
Польские фермеры проводят массовую акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:34
2022-07-07T13:34
в мире
варшава
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:457:1446:1270_1920x0_80_0_0_817c3300659a3e45dee2687fac19a65a.jpg
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польские фермеры проводят массовую акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.В четверг несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли собрались возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы. Они протестуют против сельскохозяйственной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство. В частности, фермеры недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы."Есть те, кто сейчас зарабатывает на инфляции, – это госкомпании, которые повышают свою маржу и зарабатывают еще больше. Им все равно, что нам тяжело", - заявил глава организации "Агроуния", которая инициировала данную акцию протеста, Михал Колодзейчак.Также участники акции недовольны, что импортные продукты питания вытесняют польские в торговых сетях страны. "Мы не согласны, чтобы Польшу заливало продовольствие, произведенное за границей и продаваемое в стране, как польское. Такая дестабилизация нашего рынка приведет к тому, что определенные товары перестанут производить, а цены продолжат расти", - сказал он.Участники акции выкрикивают "Не затягивай пояс, сожми кулак". На их плакатах написано: "Жирные коты, идите работать!", "Не дадим себя обмануть!".В настоящее время они двигаются колонной к зданию сейма Польши, перекрыв движение по проезжей части Уяздовских аллей. Полиция не вмешивается в происходящее.
https://ria.ru/20220707/polsha-1800890444.html
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:321:1446:1406_1920x0_80_0_0_37b53cd69e3f4ee4df7fac1a5863510a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, польша
13:34 07.07.2022
 
Польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве

Несколько тысяч польских фермеров проводят массовую акцию протеста в Варшаве

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польские фермеры проводят массовую акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли собрались возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы. Они протестуют против сельскохозяйственной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство. В частности, фермеры недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы.
"Есть те, кто сейчас зарабатывает на инфляции, – это госкомпании, которые повышают свою маржу и зарабатывают еще больше. Им все равно, что нам тяжело", - заявил глава организации "Агроуния", которая инициировала данную акцию протеста, Михал Колодзейчак.
Также участники акции недовольны, что импортные продукты питания вытесняют польские в торговых сетях страны. "Мы не согласны, чтобы Польшу заливало продовольствие, произведенное за границей и продаваемое в стране, как польское. Такая дестабилизация нашего рынка приведет к тому, что определенные товары перестанут производить, а цены продолжат расти", - сказал он.
Участники акции выкрикивают "Не затягивай пояс, сожми кулак". На их плакатах написано: "Жирные коты, идите работать!", "Не дадим себя обмануть!".
В настоящее время они двигаются колонной к зданию сейма Польши, перекрыв движение по проезжей части Уяздовских аллей. Полиция не вмешивается в происходящее.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
12:12
Поляков призвали готовиться к рекордно дорогой зиме
 
В миреВаршаваПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала