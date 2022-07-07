https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском - РИА Новости, 07.07.2022
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), вынужденно ушел на посадку из-за столкновения с птицей, сообщили... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:09
2022-07-07T14:09
2022-07-07T14:10
туризм
домодедово (аэропорт)
происшествия
жуковский
таджикистан
аэропорт
худжанд
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403776_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_0ccff46c38c2afba5f59c96c59fcd130.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), вынужденно ушел на посадку из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром Домодедово", — сказала собеседница агентства.По ее словам, посадка прошла благополучно, все пассажиры отправлены на резервном борту в пункт назначения.
https://ria.ru/20220707/aeroflot-1800882644.html
жуковский
таджикистан
худжанд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403776_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7266c27734a25fe2623954d91b822f54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), происшествия, жуковский, таджикистан, аэропорт, худжанд, пассажиры, новости - туризм, туристы, уральские авиалинии
14:09 07.07.2022 (обновлено: 14:10 07.07.2022)
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после вылета из аэропорта Жуковский