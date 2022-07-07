https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html

Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском

Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском - РИА Новости, 07.07.2022

Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), вынужденно ушел на посадку из-за столкновения с птицей, сообщили... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:09

2022-07-07T14:09

2022-07-07T14:10

туризм

домодедово (аэропорт)

происшествия

жуковский

таджикистан

аэропорт

худжанд

пассажиры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), вынужденно ушел на посадку из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром Домодедово", — сказала собеседница агентства.По ее словам, посадка прошла благополучно, все пассажиры отправлены на резервном борту в пункт назначения.

https://ria.ru/20220707/aeroflot-1800882644.html

жуковский

таджикистан

худжанд

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

домодедово (аэропорт), происшествия, жуковский, таджикистан, аэропорт, худжанд, пассажиры, новости - туризм, туристы, уральские авиалинии