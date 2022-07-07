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Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском - РИА Новости, 07.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском - РИА Новости, 07.07.2022
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), вынужденно ушел на посадку из-за столкновения с птицей, сообщили... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:09
2022-07-07T14:10
туризм
домодедово (аэропорт)
происшествия
жуковский
таджикистан
аэропорт
худжанд
пассажиры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), вынужденно ушел на посадку из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром Домодедово", — сказала собеседница агентства.По ее словам, посадка прошла благополучно, все пассажиры отправлены на резервном борту в пункт назначения.
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жуковский
таджикистан
худжанд
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домодедово (аэропорт), происшествия, жуковский, таджикистан, аэропорт, худжанд, пассажиры, новости - туризм, туристы, уральские авиалинии
14:09 07.07.2022 (обновлено: 14:10 07.07.2022)
 
Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета в Жуковском

Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после вылета из аэропорта Жуковский

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" заходит на посадку в аэропорту Сочи
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии заходит на посадку в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), вынужденно ушел на посадку из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром Домодедово", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, посадка прошла благополучно, все пассажиры отправлены на резервном борту в пункт назначения.
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