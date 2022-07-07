21:39 07.07.2022 (обновлено: 22:55 07.07.2022)
Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны
Минобороны России сообщило о подготовке ВСУ провокации со взрывом детдома в Славянске
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать в Славянске детский дом вместе с персоналом, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных обстрелах, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, "достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам".
"С этой целью в здании детского дома "Тополек" (улица Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом здание заминировано, и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам", — сказал генерал-полковник.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.