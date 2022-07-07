https://ria.ru/20220707/ukraina-1801080943.html

Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны

Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны

Украинские националисты планируют взорвать в Славянске детский дом вместе с персоналом, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных обстрелах, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:39

2022-07-07T21:39

2022-07-07T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать в Славянске детский дом вместе с персоналом, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных обстрелах, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220629/taktika-1799123681.html

славянск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, славянск, донецкая народная республика, владимир путин, россия