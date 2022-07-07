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Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801080943.html
Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны
Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны
Украинские националисты планируют взорвать в Славянске детский дом вместе с персоналом, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных обстрелах, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:39
2022-07-07T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
донецкая народная республика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать в Славянске детский дом вместе с персоналом, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных обстрелах, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, "достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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славянск
донецкая народная республика
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в мире, славянск, донецкая народная республика, владимир путин, россия
21:39 07.07.2022 (обновлено: 22:55 07.07.2022)
 
Украинские боевики хотят взорвать детдом в Славянске, заявили в Минобороны

Минобороны России сообщило о подготовке ВСУ провокации со взрывом детдома в Славянске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать в Славянске детский дом вместе с персоналом, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных обстрелах, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, "достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам".

"С этой целью в здании детского дома "Тополек" (улица Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом здание заминировано, и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам", — сказал генерал-полковник.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссия
 
 
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