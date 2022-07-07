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Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин
Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:50
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владимир путин
россия
украина
в мире
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться."При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html
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владимир путин, россия, украина, в мире, госдума рф
19:50 07.07.2022 (обновлено: 20:12 07.07.2022)
 
Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин

Президент Путин: Россия не отказывается от мирных переговоров по украинскому вопросу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.
"При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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