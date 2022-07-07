https://ria.ru/20220707/ukraina-1801061131.html

Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин

Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Россия не отказывается от переговоров по украинскому вопросу, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:50

2022-07-07T19:50

2022-07-07T20:12

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться."При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.

https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, украина, в мире, госдума рф