18:22 07.07.2022 (обновлено: 19:02 07.07.2022)
В Пентагоне заявили, что запросы Украины растут вместе с объемами помощи
Пентагон заявил о росте запросов Украины по мере увеличения военной помощи западных стран
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Чем больше западной военной помощи получает Украина, тем сильнее она расширяет свои запросы, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Они хотят вертолеты, совершенно точно – ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнеров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят", - заявил представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга.
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.