https://ria.ru/20220707/ukraina-1801035233.html

В Пентагоне заявили, что запросы Украины растут вместе с объемами помощи

В Пентагоне заявили, что запросы Украины растут вместе с объемами помощи - РИА Новости, 07.07.2022

В Пентагоне заявили, что запросы Украины растут вместе с объемами помощи

Чем больше западной военной помощи получает Украина, тем сильнее она расширяет свои запросы, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:22

2022-07-07T18:22

2022-07-07T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Чем больше западной военной помощи получает Украина, тем сильнее она расширяет свои запросы, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 миллиарда долларов, из которых 6,1 миллиарда были выделены с 24 февраля – даты начала российской военной спецоперации.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220707/ukraina-1801008786.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, нато