https://ria.ru/20220707/ukraina-1800997205.html

На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать"

На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать" - РИА Новости, 07.07.2022

На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать"

На Украине запустили опрос о том, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, его удаление в рамках "декоммунизации" может повредить... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:50

2022-07-07T16:50

2022-07-07T16:54

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На Украине запустили опрос о том, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, его удаление в рамках "декоммунизации" может повредить памятник, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.По его словам, предлагается три варианта: оставить все как есть, снять герб СССР, заменить на тризуб.Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020 году.Монумент "Родина-мать" в высоту достигает более 100 метров. Это самая высокая статуя на Украине и пятая по высоте в мире.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20220529/pamyatnik-1791594962.html

https://ria.ru/20220707/snos-1800866251.html

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