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На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать" - РИА Новости, 07.07.2022
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На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать"
На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать" - РИА Новости, 07.07.2022
На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать"
На Украине запустили опрос о том, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, его удаление в рамках "декоммунизации" может повредить... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:50
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в мире
украина
ссср
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На Украине запустили опрос о том, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, его удаление в рамках "декоммунизации" может повредить памятник, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.По его словам, предлагается три варианта: оставить все как есть, снять герб СССР, заменить на тризуб.Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020 году.Монумент "Родина-мать" в высоту достигает более 100 метров. Это самая высокая статуя на Украине и пятая по высоте в мире.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20220529/pamyatnik-1791594962.html
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в мире, украина, ссср, киев
16:50 07.07.2022 (обновлено: 16:54 07.07.2022)
 
На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать"

Министр Ткаченко: на Украине хотят убрать герб СССР на щите статуи "Родина-мать" в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На Украине запустили опрос о том, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, его удаление в рамках "декоммунизации" может повредить памятник, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Технический процесс освобождения Родины-матери от советских пережитков - процесс довольно непростой по вопросу безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты - инженеры и архитекторы. А пока они занимаются своим делом, предлагаю вам выбрать, как именно вы видите изменения к монументу", - написал Ткаченко в своем Telegram.
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По его словам, предлагается три варианта: оставить все как есть, снять герб СССР, заменить на тризуб.
Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020 году.
Монумент "Родина-мать" в высоту достигает более 100 метров. Это самая высокая статуя на Украине и пятая по высоте в мире.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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