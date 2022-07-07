16:50 07.07.2022 (обновлено: 16:54 07.07.2022)
На Украине ищут способы декоммунизации монумента "Родина-мать"
Министр Ткаченко: на Украине хотят убрать герб СССР на щите статуи "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. На Украине запустили опрос о том, что делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, его удаление в рамках "декоммунизации" может повредить памятник, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Технический процесс освобождения Родины-матери от советских пережитков - процесс довольно непростой по вопросу безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты - инженеры и архитекторы. А пока они занимаются своим делом, предлагаю вам выбрать, как именно вы видите изменения к монументу", - написал Ткаченко в своем Telegram.
По его словам, предлагается три варианта: оставить все как есть, снять герб СССР, заменить на тризуб.
Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020 году.
Монумент "Родина-мать" в высоту достигает более 100 метров. Это самая высокая статуя на Украине и пятая по высоте в мире.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.