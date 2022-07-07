https://ria.ru/20220707/ukraina-1800960590.html
Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA
Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA - РИА Новости, 07.07.2022
Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA
В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона)... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:24
2022-07-07T15:24
2022-07-07T16:35
украина
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году", - сказал он.Кириллов отметил, что доклад является концептуальным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине и содержит выводы по реализации основных направлений программы.
https://ria.ru/20220707/minoborony-1800959359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны сша, в мире
15:24 07.07.2022 (обновлено: 16:35 07.07.2022)
Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA
Минобороны России получило доклад о деятельности подразделения Пентагона DTRA на Украине
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году", - сказал он.
Кириллов отметил, что доклад является концептуальным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона
на Украине
и содержит выводы по реализации основных направлений программы.