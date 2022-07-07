https://ria.ru/20220707/ukraina-1800960590.html

Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA

Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA - РИА Новости, 07.07.2022

Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA

В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона)... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:24

2022-07-07T15:24

2022-07-07T16:35

украина

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году", - сказал он.Кириллов отметил, что доклад является концептуальным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине и содержит выводы по реализации основных направлений программы.

https://ria.ru/20220707/minoborony-1800959359.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, министерство обороны сша, в мире