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Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA - РИА Новости, 07.07.2022
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Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA
Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA - РИА Новости, 07.07.2022
Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA
В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона)... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:24
2022-07-07T16:35
украина
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году", - сказал он.Кириллов отметил, что доклад является концептуальным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине и содержит выводы по реализации основных направлений программы.
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украина, министерство обороны сша, в мире
15:24 07.07.2022 (обновлено: 16:35 07.07.2022)
 
Минобороны получило доклад о деятельности "дочки" Пентагона DTRA

Минобороны России получило доклад о деятельности подразделения Пентагона DTRA на Украине

© AP Photo / David GoldmanГерметичный пакет для работы с биологически активными материалами
Герметичный пакет для работы с биологически активными материалами - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / David Goldman
Герметичный пакет для работы с биологически активными материалами . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В ходе спецоперации был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленный группой американских экспертов в 2016 году", - сказал он.
Кириллов отметил, что доклад является концептуальным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине и содержит выводы по реализации основных направлений программы.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
15:21
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