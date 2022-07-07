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В Минобороны оценили расходы США на биоисследования на Украине - РИА Новости, 07.07.2022
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В Минобороны оценили расходы США на биоисследования на Украине
В Минобороны оценили расходы США на биоисследования на Украине - РИА Новости, 07.07.2022
В Минобороны оценили расходы США на биоисследования на Украине
Расходы США на военно-биологическую деятельность в интересах Пентагона на Украине с 2005 года превысили 250 миллионов долларов, сообщил в четверг начальник... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:07
2022-07-07T15:09
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сша
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Расходы США на военно-биологическую деятельность в интересах Пентагона на Украине с 2005 года превысили 250 миллионов долларов, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.Он отметил, что в ходе спецоперации был получен доклад о деятельности на Украине агентства США по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) за период с 2005 по 2016 годы."В докладе обосновывается целесообразность продолжения работ в интересах Пентагона, расходы на которые с 2005 года превысили 250 миллионов долларов", - сказал Кириллов.Генерал отметил, что в приложении к документу приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине, не имеющих никакого отношения к проблемам биобезопасности. В частности, фонд Сороса упоминается с пометкой "&lt;…&gt; внес вклад в развитие открытого и демократического общества"."Это еще раз подтверждает, что официальная деятельность Пентагона на Украине – это всего лишь ширма для проведения незаконных военно-биологических исследований", - уточнил Кириллов.
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украина, сша, министерство обороны сша, космос - риа наука
15:07 07.07.2022 (обновлено: 15:09 07.07.2022)
 
В Минобороны оценили расходы США на биоисследования на Украине

Минобороны: расходы на биоисследования США на Украине превысили 250 миллионов долларов

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Расходы США на военно-биологическую деятельность в интересах Пентагона на Украине с 2005 года превысили 250 миллионов долларов, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Он отметил, что в ходе спецоперации был получен доклад о деятельности на Украине агентства США по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) за период с 2005 по 2016 годы.
"В докладе обосновывается целесообразность продолжения работ в интересах Пентагона, расходы на которые с 2005 года превысили 250 миллионов долларов", - сказал Кириллов.
Генерал отметил, что в приложении к документу приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине, не имеющих никакого отношения к проблемам биобезопасности. В частности, фонд Сороса упоминается с пометкой "<…> внес вклад в развитие открытого и демократического общества".
"Это еще раз подтверждает, что официальная деятельность Пентагона на Украине – это всего лишь ширма для проведения незаконных военно-биологических исследований", - уточнил Кириллов.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:59
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