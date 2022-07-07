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Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек
В результате ударов российской авиации украинские войска под Соледарском потеряли уже 2,5 тысячи человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:56
2022-07-07T12:56
2022-07-07T13:19
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В результате ударов российской авиации украинские войска под Соледарском потеряли уже 2,5 тысячи человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там добавили, что практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада войск Украины - ее потери превысили 80% численного состава.
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Конашенков о военных провалах и массовых отступлениях ВСУ на Донбассе
Конашенков о военных провалах и массовых отступлениях ВСУ на Донбассе
2022-07-07T12:56
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:56 07.07.2022 (обновлено: 13:19 07.07.2022)
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек
Минобороны: ВСУ под Соледарском потеряли около трех тысяч человек из-за ударов ВКС России