Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800906859.html
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек
В результате ударов российской авиации украинские войска под Соледарском потеряли уже 2,5 тысячи человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:56
2022-07-07T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800911949_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5bc3fa638c8f579ae20da0a6d26d2ada.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В результате ударов российской авиации украинские войска под Соледарском потеряли уже 2,5 тысячи человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там добавили, что практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада войск Украины - ее потери превысили 80% численного состава.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о военных провалах и массовых отступлениях ВСУ на Донбассе
Конашенков о военных провалах и массовых отступлениях ВСУ на Донбассе
2022-07-07T12:56
true
PT4M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800911949_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b91af7f6a9fa889c7820021d265f00c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:56 07.07.2022 (обновлено: 13:19 07.07.2022)
 
Украинские войска под Соледарском потеряли уже около трех тысяч человек

Минобороны: ВСУ под Соледарском потеряли около трех тысяч человек из-за ударов ВКС России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В результате ударов российской авиации украинские войска под Соледарском потеряли уже 2,5 тысячи человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Противник несёт значительные потери на всех направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысячи человек, что составляет 60% её численного состава", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада войск Украины - ее потери превысили 80% численного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала