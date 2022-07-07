09:47 07.07.2022 (обновлено: 10:38 07.07.2022)
Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности
Сенатор Пушков: Запад спровоцировал конфликт на Украине, проигнорировав требования России
© AP Photo / Natacha PisarenkoКанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к нынешнему конфликту на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя заявление канцлера Олафа Шольца о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине на время после военных действий.
Он отметил, что Киеву в ближайшее время на них рассчитывать не стоит.
Ранее Шольц, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, заявил, что Германия готова дать Украине гарантии безопасности, а порядок предоставления обсуждается со странами G7 и Украиной.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.