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Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности - РИА Новости, 07.07.2022
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Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности
Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности - РИА Новости, 07.07.2022
Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности
Отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к нынешнему конфликту на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:47
2022-07-07T10:38
владимир путин
украина
россия
киев
нато
алексей пушков
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к нынешнему конфликту на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя заявление канцлера Олафа Шольца о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине на время после военных действий.Он отметил, что Киеву в ближайшее время на них рассчитывать не стоит."Прежде он (Киев. — Прим. ред.) должен заключить мир. Но главное — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии безопасности для России со стороны Запада. Отказ дать такие гарантии и привел к нынешнему столкновению", — подытожил сенатор.Ранее Шольц, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, заявил, что Германия готова дать Украине гарантии безопасности, а порядок предоставления обсуждается со странами G7 и Украиной.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир путин, украина, россия, киев, нато, алексей пушков, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:47 07.07.2022 (обновлено: 10:38 07.07.2022)
 
Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности

Сенатор Пушков: Запад спровоцировал конфликт на Украине, проигнорировав требования России

© AP Photo / Natacha PisarenkoКанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к нынешнему конфликту на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя заявление канцлера Олафа Шольца о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине на время после военных действий.
Он отметил, что Киеву в ближайшее время на них рассчитывать не стоит.
"Прежде он (Киев. — Прим. ред.) должен заключить мир. Но главное — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии безопасности для России со стороны Запада. Отказ дать такие гарантии и привел к нынешнему столкновению", — подытожил сенатор.
Ранее Шольц, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, заявил, что Германия готова дать Украине гарантии безопасности, а порядок предоставления обсуждается со странами G7 и Украиной.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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