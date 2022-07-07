https://ria.ru/20220707/ukraina-1800852574.html

Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности

Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности - РИА Новости, 07.07.2022

Пушков указал на ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности

Отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к нынешнему конфликту на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:47

2022-07-07T09:47

2022-07-07T10:38

владимир путин

украина

россия

киев

нато

алексей пушков

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к нынешнему конфликту на Украине, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя заявление канцлера Олафа Шольца о готовности Германии предоставить гарантии безопасности Украине на время после военных действий.Он отметил, что Киеву в ближайшее время на них рассчитывать не стоит."Прежде он (Киев. — Прим. ред.) должен заключить мир. Но главное — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии безопасности для России со стороны Запада. Отказ дать такие гарантии и привел к нынешнему столкновению", — подытожил сенатор.Ранее Шольц, отвечая на вопросы парламентариев в бундестаге, заявил, что Германия готова дать Украине гарантии безопасности, а порядок предоставления обсуждается со странами G7 и Украиной.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, украина, россия, киев, нато, алексей пушков, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии