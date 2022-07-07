03:02 07.07.2022 (обновлено: 11:32 07.07.2022)
В Бразилии сообщили о гибели двух своих граждан на Украине
МИД Бразилии сообщил о гибели двух своих граждан на Украине 1 июля
© Фото из соцсетей погибшихТалита ду Вали и Дуглас Буриго
© Фото из соцсетей погибших
Талита ду Вали и Дуглас Буриго. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл — РИА Новости. Двое граждан Бразилии погибли 1 июля в ходе боевых действий на Украине, сообщили РИА Новости в МИД южноамериканской страны.
"Министерство иностранных дел получило через посольство Бразилии в Киеве подтверждение гибели двух граждан Бразилии на территории Украины 1 июля в результате конфликта в этой стране", — сообщил МИД в электронном письме.
В министерстве отметили, что по бразильскому законодательству данные о погибших не могут быть раскрыты без разрешения их семей.
Местные СМИ ранее сообщили, что погибшие — модель Талита ду Вали и мужчина по имени Дуглас Буриго. Наемники воевали против российских войск в составе "иностранного легиона" на стороне украинской армии и, как сообщается, погибли в Харькове в результате удара по их укрытию.
На закрытой странице в Instagram* ду Вали говорила о себе как о снайпере курдских вооруженных сил и указывала, что в настоящее время находится на Украине. Последние фотографии Буриго в Instagram* - с украинскими нашивками и оружием в компании других боевиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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