https://ria.ru/20220707/ukraina-1800827706.html

Экс-депутат Рады заявил о десятках сторонников России в руководстве Украины

Экс-депутат Рады заявил о десятках сторонников России в руководстве Украины - РИА Новости, 07.07.2022

Экс-депутат Рады заявил о десятках сторонников России в руководстве Украины

Среди высших уровней руководства в Киеве есть много людей, ждущих возможности поддержать российскую спецоперацию по денацификации, заявил в Telegram экс-депутат РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T01:39

2022-07-07T01:39

2022-07-07T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

илья кива

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Среди высших уровней руководства в Киеве есть много людей, ждущих возможности поддержать российскую спецоперацию по денацификации, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.По его словам, уже два украинских парламентария сложили мандаты и активно работают вместе с Россией, стремясь освободить страну от прозападного киевского режима.По его словам, дальше количество открыто поддержавших действия Москвы киевских чиновников и законодателей будет только расти.При этом бывший депутат предложил сторонникам России свою помощь."Коллеги, телефон мой знаете, — пишите, всегда помогу встать на сторону добра и правды", — добавил Кива.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220706/azarov-1800785500.html

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в мире, россия, украина, илья кива