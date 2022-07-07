https://ria.ru/20220707/tretyakovka-1800701393.html
В Новой Третьяковке покажут коллекции современных дизайнеров
В Новой Третьяковке покажут коллекции современных дизайнеров - РИА Новости, 07.07.2022
В Новой Третьяковке покажут коллекции современных дизайнеров
В Новой Третьяковке представят проект "Россия. Горизонты", вдохновленный культурным кодом и образами страны, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:10
2022-07-07T10:10
2022-07-07T11:41
культура
новости культуры
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третьяковская галерея
стиль жизни
большой театр
игорь чапурин
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Новой Третьяковке представят проект "Россия. Горизонты", вдохновленный культурным кодом и образами страны, сообщает пресс-служба. Гости увидят коллекции более 25-ти дизайнеров, в которых сочетаются мода, традиционная российская культура и народные промыслы, говорится в пресс-релизе. На показе будут представлены работы таких авторов, как Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин, Светлана Родина, Юханн Никадимус. А также молодых локальных брендов: Measure, Сарафай, Yallo, Vina upcycle, Koss Koss, Щелочь, Анна Забелина, Your.yool, ORNAMENТЫ, Masstak.custom и других. Кроме того, аутентичные образов создавали проект "Рустрендс", РГУ имени Косыгина и предприятия народных художественных промыслов "Елецкие кружева", "Горьковский гипюр", Гжельский и Дулевский фарфор и другие.Еще в программе — выступление победителя конкурса молодых композиторов "Партитура" Мердана Бяшимова и хореографический этюд солистки Большого театра Екатерины Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова.Мероприятие состоится в ходе "Российской креативной недели". Презентация начнется в 18.00.
https://ria.ru/20220627/moda-1798208335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, третьяковская галерея, стиль жизни, большой театр, игорь чапурин, россия, мода
10:10 07.07.2022 (обновлено: 11:41 07.07.2022)
В Новой Третьяковке покажут коллекции современных дизайнеров
В Новой Третьяковке представят проект "Россия. Горизонты" и покажут коллекции дизайнеров
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Новой Третьяковке представят проект "Россия. Горизонты", вдохновленный культурным кодом и образами страны, сообщает пресс-служба.
Гости увидят коллекции более 25-ти дизайнеров, в которых сочетаются мода, традиционная российская культура и народные промыслы, говорится в пресс-релизе.
На показе будут представлены работы таких авторов, как Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Артем Кривда, Леся Парамонова, Антон Лисин, Светлана Родина, Юханн Никадимус. А также молодых локальных брендов: Measure, Сарафай, Yallo, Vina upcycle, Koss Koss, Щелочь, Анна Забелина, Your.yool, ORNAMENТЫ, Masstak.custom и других.
Кроме того, аутентичные образов создавали проект "Рустрендс", РГУ имени Косыгина и предприятия народных художественных промыслов "Елецкие кружева", "Горьковский гипюр", Гжельский и Дулевский фарфор и другие.
Еще в программе — выступление победителя конкурса молодых композиторов "Партитура" Мердана Бяшимова и хореографический этюд солистки Большого театра Екатерины Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова.
Мероприятие состоится в ходе "Российской креативной недели". Презентация начнется в 18.00.