https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800888092.html

Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского - РИА Новости, 07.07.2022

Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

Задержанный в Херсоне за подготовку терактов Виталий Ростецкий подтвердил, что является сотрудником Сил специальных операций (ССО) Украины, деятельность его... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:05

2022-07-07T12:05

2022-07-07T13:15

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Задержанный в Херсоне за подготовку терактов Виталий Ростецкий подтвердил, что является сотрудником Сил специальных операций (ССО) Украины, деятельность его группы контролировал лично Владимир Зеленский, следует из его видеопоказаний, которые есть в распоряжении РИА Новости.Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ.Он отметил, что его группа контролировалась центром ССО в городе Бровары Киевской области и лично Зеленским."Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это – когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил", - заявил Ростецкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220628/zelenskiy-1798883672.html

https://ria.ru/20220624/opasnost-1797848024.html

https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800600173.html

россия

украина

херсонская область

херсон

днепропетровск

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