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Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800888092.html
Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского - РИА Новости, 07.07.2022
Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Задержанный в Херсоне за подготовку терактов Виталий Ростецкий подтвердил, что является сотрудником Сил специальных операций (ССО) Украины, деятельность его... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:05
2022-07-07T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
херсон
днепропетровск
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Задержанный в Херсоне за подготовку терактов Виталий Ростецкий подтвердил, что является сотрудником Сил специальных операций (ССО) Украины, деятельность его группы контролировал лично Владимир Зеленский, следует из его видеопоказаний, которые есть в распоряжении РИА Новости.Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ.Он отметил, что его группа контролировалась центром ССО в городе Бровары Киевской области и лично Зеленским."Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это – когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил", - заявил Ростецкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220628/zelenskiy-1798883672.html
https://ria.ru/20220624/opasnost-1797848024.html
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россия
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херсонская область
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в мире, россия, украина, херсонская область , херсон, днепропетровск, нато, промсвязьбанк, ситуация в днр и лнр
12:05 07.07.2022 (обновлено: 13:15 07.07.2022)
 
Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Ростецкий подтвердил, что работал на Зеленского

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Задержанный в Херсоне за подготовку терактов Виталий Ростецкий подтвердил, что является сотрудником Сил специальных операций (ССО) Украины, деятельность его группы контролировал лично Владимир Зеленский, следует из его видеопоказаний, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ.
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"Я, Ростецкий Виталий, кадровый сотрудник Сил спецопераций (Украины), позывной – математик. Являюсь командиром РД (разведывательно-диверсионной – ред.) группы. Жили в Херсоне под видом местных жителей. В состав группы входило два (сотрудника) ССО, и нами было завербовано трое гражданских. В 2015 году проходили подготовку в Днепропетровске с советниками НАТО… Нас учили убивать. С 2016 по 2020 года находились в зоне АТО (вооруженного конфликта в Донбассе – ред.), где применяли свои навыки на практике", - заявил задержанный в ходе своих показаний.
Он отметил, что его группа контролировалась центром ССО в городе Бровары Киевской области и лично Зеленским.
"Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это – когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил", - заявил Ростецкий.
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьХерсонДнепропетровскНАТОПромсвязьбанкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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