12:05 07.07.2022 (обновлено: 13:15 07.07.2022)
Задержанный украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
В Херсоне задержанный украинский боевик Ростецкий подтвердил, что работал на Зеленского
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Задержанный в Херсоне за подготовку терактов Виталий Ростецкий подтвердил, что является сотрудником Сил специальных операций (ССО) Украины, деятельность его группы контролировал лично Владимир Зеленский, следует из его видеопоказаний, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Я, Ростецкий Виталий, кадровый сотрудник Сил спецопераций (Украины), позывной – математик. Являюсь командиром РД (разведывательно-диверсионной – ред.) группы. Жили в Херсоне под видом местных жителей. В состав группы входило два (сотрудника) ССО, и нами было завербовано трое гражданских. В 2015 году проходили подготовку в Днепропетровске с советниками НАТО… Нас учили убивать. С 2016 по 2020 года находились в зоне АТО (вооруженного конфликта в Донбассе – ред.), где применяли свои навыки на практике", - заявил задержанный в ходе своих показаний.
Он отметил, что его группа контролировалась центром ССО в городе Бровары Киевской области и лично Зеленским.
"Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это – когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил", - заявил Ростецкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.