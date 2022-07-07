https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800873351.html

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне - РИА Новости, 07.07.2022

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне

Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:21

2022-07-07T11:21

2022-07-07T14:18

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ХЕРСОН, 7 июл — РИА Новости. Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Террористы из Сил специальных операций Украины планировали осуществить террористические акты в отношении российских военных, а также одного из руководителей военно-гражданской администрации Херсонской области", — рассказал он.По словам собеседника агентства, совершить атаки должна была законспирированная диверсионно-разведывательная группа ССО. "Имена исполнителей и заказчиков уже известны", — добавил источник. Группа МатематикаГруппу диверсантов создали еще в 2014 году, рассказал также собеседник агентства. Для этого, пояснил он, украинские спецслужбы отобрали "внешне неприметных жителей Херсона" — Виталия Ростецкого с позывным Математик, Алексея Бадеру с позывным Бандера и Олега Шкарана. Всех их отличали праворадикальные взгляды.С 2016 по 2018 год Ростецкого, Бадеру и Шкарана не раз направляли в "зону АТО" для отработки полученных навыков."Спустя месяц после начала специальной военной операции группа Математика была "разморожена" с задачей проводить диверсии в городе Херсон", — сказал собеседник агентства.Показания задержанныхСами боевики признались, что планировали убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова."С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом, в апреле, поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области", — рассказал один из задержанных, Алексей Бадера.Он добавил, что для этого приобрели подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу "в нужное время в нужном месте".Руководитель ДРГ Виталий Ростецкий подтвердил, что деятельность его группы курировал лично Зеленский. "Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это — когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил", — заявил он.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. Там работает военно-гражданская администрация, открыты пункты приема документов для оформления российского гражданства, сформировано новое правительство, введен в оборот рубль.

https://ria.ru/20220706/pokushenie-1800672993.html

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"Создание атмосферы хаоса и паники" — военный о цели предотвращенных терактов в Херсоне "Создание атмосферы хаоса и паники" — военный о цели предотвращенных терактов в Херсоне 2022-07-07T11:21 true PT2M22S

"Результаты работы докладывались Зеленскому" – боевик, задержанный за подготовку терактов в Херсоне "Результаты работы докладывались Зеленскому" – боевик, задержанный за подготовку терактов в Херсоне 2022-07-07T11:21 true PT1M47S

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