Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области
Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области Стремоусова
Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, сообщил в своих показаниях один из задержанных боевиков.
На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, он рассказал, что его зовут Алексей Бандера, он действующий сотрудник сил специальных операций Украины.
"С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области", - рассказал он.
Он добавил, что был приобретен подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу "в нужное время в нужном месте".
"По информации, что ликвидировать Стремоусова и Сальдо", - уточнил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.