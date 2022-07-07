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Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2022
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Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области
Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области
Украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:18
2022-07-07T12:18
в мире
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, сообщил в своих показаниях один из задержанных боевиков.На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, он рассказал, что его зовут Алексей Бандера, он действующий сотрудник сил специальных операций Украины."С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области", - рассказал он.Он добавил, что был приобретен подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу "в нужное время в нужном месте"."По информации, что ликвидировать Стремоусова и Сальдо", - уточнил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, украина, херсон, херсонская область
12:18 07.07.2022
 
Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области

Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области Стремоусова

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПоднятое Знамя Победы в Херсоне
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские террористы планировали убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, сообщил в своих показаниях один из задержанных боевиков.
На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, он рассказал, что его зовут Алексей Бандера, он действующий сотрудник сил специальных операций Украины.
"С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства администраций города Херсон и области", - рассказал он.
Он добавил, что был приобретен подержанный автомобиль, который он должен был заминировать и оставить по приказу "в нужное время в нужном месте".
"По информации, что ликвидировать Стремоусова и Сальдо", - уточнил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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