https://ria.ru/20220707/terroristy-1800830842.html

Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине

Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине - РИА Новости, 07.07.2022

Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине

Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на Украину. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:38

2022-07-07T03:38

2022-07-07T09:28

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

киев

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на Украину.Глава республики добавил, что этих террористов объявили в розыск, а сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все чеченские бойцы усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание."Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали", — добавил Кадыров.Он напомнил, что много раз объявлял крупное вознаграждение за информацию о боевиках. С самого начала спецоперации особой задачей было выявление их местонахождения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Третьего июля российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, взяв под контроль город Лисичанск и близлежащие населенные пункты, в том числе Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220707/akhmat-1800824620.html

киев

россия

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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, киев, россия, украина, в мире