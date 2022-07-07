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Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/terroristy-1800830842.html
Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине
Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине - РИА Новости, 07.07.2022
Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине
Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на Украину. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:38
2022-07-07T09:28
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
киев
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на Украину.Глава республики добавил, что этих террористов объявили в розыск, а сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все чеченские бойцы усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание."Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали", — добавил Кадыров.Он напомнил, что много раз объявлял крупное вознаграждение за информацию о боевиках. С самого начала спецоперации особой задачей было выявление их местонахождения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Третьего июля российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, взяв под контроль город Лисичанск и близлежащие населенные пункты, в том числе Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, киев, россия, украина, в мире
03:38 07.07.2022 (обновлено: 09:28 07.07.2022)
 
Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости уничтожить сбежавших на Украину террористов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на Украину.

"На этой неделе, как известно, мы полностью освободили от националистически настроенной сволоты всю территорию ЛНР. Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но как минимум для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики", — написал он в Telegram.

Глава республики добавил, что этих террористов объявили в розыск, а сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все чеченские бойцы усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание.
"Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали", — добавил Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Он напомнил, что много раз объявлял крупное вознаграждение за информацию о боевиках. С самого начала спецоперации особой задачей было выявление их местонахождения.

"У меня только одна просьба. Она заключается в том, чтобы нам дали разрешение дойти, если потребуется, хоть до самого Киева и поквитаться с нашими кровными врагами. Это все, что просим. Все остальное сделаем сами", — заключил Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Третьего июля российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, взяв под контроль город Лисичанск и близлежащие населенные пункты, в том числе Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФКиевРоссияУкраинаВ мире
 
 
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