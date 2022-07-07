03:38 07.07.2022 (обновлено: 09:28 07.07.2022)
Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине
Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости уничтожить сбежавших на Украину террористов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Рамзан Кадыров назвал своей следующей задачей в рамках спецоперации уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни на Украину.
"На этой неделе, как известно, мы полностью освободили от националистически настроенной сволоты всю территорию ЛНР. Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но как минимум для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики", — написал он в Telegram.
Глава республики добавил, что этих террористов объявили в розыск, а сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все чеченские бойцы усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание.
"Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали", — добавил Кадыров.
Он напомнил, что много раз объявлял крупное вознаграждение за информацию о боевиках. С самого начала спецоперации особой задачей было выявление их местонахождения.
"У меня только одна просьба. Она заключается в том, чтобы нам дали разрешение дойти, если потребуется, хоть до самого Киева и поквитаться с нашими кровными врагами. Это все, что просим. Все остальное сделаем сами", — заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Третьего июля российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР полностью освободили территорию Луганской Народной Республики, взяв под контроль город Лисичанск и близлежащие населенные пункты, в том числе Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.