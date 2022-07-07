Рейтинг@Mail.ru
В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/tayvan-1801023888.html
В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом
В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом - РИА Новости, 07.07.2022
В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом
Китай выступает против любых попыток сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы, заявил в четверг... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:45
2022-07-07T17:49
в мире
китай
тайвань
мид кнр
ван и (политик)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a8c6725354e17e4c882e9a9a1d4fd5be.jpg
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай выступает против любых попыток сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.По словам Ван И, сегодня некоторые страны подчеркивают принцип суверенитета в украинском вопросе, но продолжают оспаривать суверенитет Китая и принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и намеренно создают напряженность в Тайваньском проливе, что является, по мнению дипломата, очевидным двойным стандартом."Китай выступает против любых попыток сравнивать украинский кризис с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800784078.html
китай
тайвань
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6a3c5bc65f8a566808cee4f60a80b4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, мид кнр, ван и (политик), украина
17:45 07.07.2022 (обновлено: 17:49 07.07.2022)
 
В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом

Глава МИД Китая Ван И выступил против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай выступает против любых попыток сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.
По словам Ван И, сегодня некоторые страны подчеркивают принцип суверенитета в украинском вопросе, но продолжают оспаривать суверенитет Китая и принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и намеренно создают напряженность в Тайваньском проливе, что является, по мнению дипломата, очевидным двойным стандартом.
"Китай выступает против любых попыток сравнивать украинский кризис с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 18:47
В Китае отметили наращивание торгового сотрудничества с Россией
 
В миреКитайТайваньМИД КНРВан И (политик)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала