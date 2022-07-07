https://ria.ru/20220707/tayvan-1801023888.html

В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом

В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом - РИА Новости, 07.07.2022

В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом

Китай выступает против любых попыток сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы, заявил в четверг... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:45

2022-07-07T17:45

2022-07-07T17:49

в мире

китай

тайвань

мид кнр

ван и (политик)

украина

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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай выступает против любых попыток сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.По словам Ван И, сегодня некоторые страны подчеркивают принцип суверенитета в украинском вопросе, но продолжают оспаривать суверенитет Китая и принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и намеренно создают напряженность в Тайваньском проливе, что является, по мнению дипломата, очевидным двойным стандартом."Китай выступает против любых попыток сравнивать украинский кризис с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800784078.html

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, мид кнр, ван и (политик), украина