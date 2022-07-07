17:45 07.07.2022 (обновлено: 17:49 07.07.2022)
В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом
Глава МИД Китая Ван И выступил против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай выступает против любых попыток сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы, заявил в четверг глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях переговоров глав МИД G20, которые проходят на индонезийском острове Бали.
По словам Ван И, сегодня некоторые страны подчеркивают принцип суверенитета в украинском вопросе, но продолжают оспаривать суверенитет Китая и принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и намеренно создают напряженность в Тайваньском проливе, что является, по мнению дипломата, очевидным двойным стандартом.
"Китай выступает против любых попыток сравнивать украинский кризис с тайваньским вопросом и будет твердо отстаивать свои коренные интересы", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.