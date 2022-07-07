https://ria.ru/20220707/suverenitet-1800978195.html
Путин заявил о необходимости повышения госсуверенитета
Путин заявил о необходимости повышения госсуверенитета - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил о необходимости повышения госсуверенитета
Президент России Владимир Путин заявил о важности повышения государственного суверенитета, особенно в области госуправления. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:06
2022-07-07T16:06
2022-07-07T16:17
владимир путин
россия
политика
"лидеры россии"
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности повышения государственного суверенитета, особенно в области госуправления."Очень рассчитываю на то, что вы свои наилучшие качества примените, используете для решения главной задачи. А на сегодняшний день - да, собственно говоря, она всегда важна, - это повышение суверенитета, особенно в области новейших технологий, в области госуправления, что чрезвычайно важно, потому что без нормального управления ни компания не может эффективно функционировать, ни государство эффективно работать", - сказал он в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".Президент напомнил, что победители этого конкурса за предыдущие года добились больших результатов, в том числе в ходе практической работы: из них вышли руководители регионов РФ, главы крупных городов-миллионников, министры, заместители министров, руководители крупных компаний. "Знаю, что и к вам уже и наставники ваши, и те, кто стоял рядом с ними, присматривались. Некоторым уже сделано предложение по продолжению работы. И я этому очень рад", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795895092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, "лидеры россии"
16:06 07.07.2022 (обновлено: 16:17 07.07.2022)
Путин заявил о необходимости повышения госсуверенитета
Путин заявил о необходимости повышения суверенитета, особенно в области госуправления
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности повышения государственного суверенитета, особенно в области госуправления.
"Очень рассчитываю на то, что вы свои наилучшие качества примените, используете для решения главной задачи. А на сегодняшний день - да, собственно говоря, она всегда важна, - это повышение суверенитета, особенно в области новейших технологий, в области госуправления, что чрезвычайно важно, потому что без нормального управления ни компания не может эффективно функционировать, ни государство эффективно работать", - сказал он в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".
Президент напомнил, что победители этого конкурса за предыдущие года добились больших результатов, в том числе в ходе практической работы: из них вышли руководители регионов РФ
, главы крупных городов-миллионников, министры, заместители министров, руководители крупных компаний. "Знаю, что и к вам уже и наставники ваши, и те, кто стоял рядом с ними, присматривались. Некоторым уже сделано предложение по продолжению работы. И я этому очень рад", - отметил Путин.