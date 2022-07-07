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СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России
СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России
Агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкого чиновника сообщило о том, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:16
2022-07-07T14:16
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкого чиновника сообщило о том, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды РФ.Ранее источник в турецкой таможне сообщил РИА Новости, что судно "Жибек жолы" под российским флагом может покинуть стоянку у входа в турецкий порт уже в четверг - его не задерживали, чтобы отпускать, речь о конфискации содержимого не шла, это выдумки СМИ."Оно вошло в российские территориальные воды, но не приближалось к порту", - сообщил агентству неназванный чиновник.Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ "Жибек жолы" не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил ранее на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
https://ria.ru/20220705/sudno-1800271782.html
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турция, россия, москва, в мире, украина
14:16 07.07.2022
 
СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России

Франс Пресс: судно "Жибек жолы" вошло в российские территориальные воды

© AFP 2022 / Ozan KoseГрузовое судно "Жибек Жолы" у побережья Черного моря в Турции
Грузовое судно Жибек Жолы у побережья Черного моря в Турции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
Грузовое судно "Жибек Жолы" у побережья Черного моря в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкого чиновника сообщило о том, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды РФ.
Ранее источник в турецкой таможне сообщил РИА Новости, что судно "Жибек жолы" под российским флагом может покинуть стоянку у входа в турецкий порт уже в четверг - его не задерживали, чтобы отпускать, речь о конфискации содержимого не шла, это выдумки СМИ.
Порт в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:19
В турецком порту не изымали содержимое российского судна, сообщили СМИ
"Оно вошло в российские территориальные воды, но не приближалось к порту", - сообщил агентству неназванный чиновник.
Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ "Жибек жолы" не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил ранее на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Зерно - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции
 
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