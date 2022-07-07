https://ria.ru/20220707/sudno-1800932742.html
СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России
СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России
Агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкого чиновника сообщило о том, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:16
2022-07-07T14:16
2022-07-07T14:16
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на турецкого чиновника сообщило о том, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды РФ.Ранее источник в турецкой таможне сообщил РИА Новости, что судно "Жибек жолы" под российским флагом может покинуть стоянку у входа в турецкий порт уже в четверг - его не задерживали, чтобы отпускать, речь о конфискации содержимого не шла, это выдумки СМИ."Оно вошло в российские территориальные воды, но не приближалось к порту", - сообщил агентству неназванный чиновник.Речи о задержании или аресте в Турции судна под флагом РФ "Жибек жолы" не идет, оно находится на рейде порта и проходит стандартные процедуры, сообщил ранее на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
https://ria.ru/20220705/sudno-1800271782.html
https://ria.ru/20220704/zerno-1800063662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, москва, в мире, украина
СМИ заявили, что судно "Жибек жолы" вошло в территориальные воды России
Франс Пресс: судно "Жибек жолы" вошло в российские территориальные воды