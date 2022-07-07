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Суд вынес приговоры 12 рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников - РИА Новости, 07.07.2022
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Суд вынес приговоры 12 рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников
Суд вынес приговоры 12 рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников - РИА Новости, 07.07.2022
Суд вынес приговоры 12 рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников
Приморский краевой суд во Владивостоке признал 12 северокорейских рыбаков виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:00
2022-07-07T11:34
кндр (северная корея)
россия
японское море
приморский краевой суд
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Приморский краевой суд во Владивостоке признал 12 северокорейских рыбаков виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году и приговорил их к разным срокам лишения свободы, 10 из них освобождены из зала суда, ещё двое оправданы, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Три рыбака, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривали с сентября 2020 года в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По данным стороны обвинения, рыбаки при нападении на пограничников использовали палки, металлические пруты и трубы, нож.В четверг судья Юрий Андриянов оглашает приговор. Он отметил, что два рыбака оправданы, они освобождены из зала суда. Еще 12 признаны виновными. Одному назначено 13 лет лишения свободы, ещё одному - 8 лет колонии строгого режима. Эти два рыбака оставлены под стражей.Еще 8 корейцам назначены 4 года 1 месяц колонии общего режима, одному - 4 года 2 месяца общего режима, одному - 4 года. Этим 10 подсудимым сроки наказания считаются отбытыми, они освобождены в зале суда.Судья также отметил, что двое оправданных корейцев имею право на реабилитацию.Как рассказал журналистам один из адвокатов моряков Дмитрий Попов, если оправданные моряки решат, то могут обратиться за возмещением, но он думает, что "до этого не дойдет". Он также отметил, что его коллеги обжалуют приговор двум рыбакам, которым назначили 8 и 13 лет колонии строгого режима. Защитники отметили, что освобожденные из-под стражи 12 рыбаков в ближайшее время вернутся на родину.Обвинение ранее просило для фигурантов разные сроки лишения свободы – от 9 до 23 лет. В последнем слове один из рыбаков просил оправдательный приговор, остальные – снисхождения.
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кндр (северная корея), россия, японское море, приморский краевой суд, происшествия
09:00 07.07.2022 (обновлено: 11:34 07.07.2022)
 
Суд вынес приговоры 12 рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников

Суд приговорил 12 рыбаков из КНДР к срокам за нападение на российских пограничников

© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкСеверокорейские рыбаки во время оглашения приговора по делу о нападении на российских пограничников в 2019 году в Японском море
Северокорейские рыбаки во время оглашения приговора по делу о нападении на российских пограничников в 2019 году в Японском море - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Северокорейские рыбаки во время оглашения приговора по делу о нападении на российских пограничников в 2019 году в Японском море
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Приморский краевой суд во Владивостоке признал 12 северокорейских рыбаков виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году и приговорил их к разным срокам лишения свободы, 10 из них освобождены из зала суда, ещё двое оправданы, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Три рыбака, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.
Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривали с сентября 2020 года в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По данным стороны обвинения, рыбаки при нападении на пограничников использовали палки, металлические пруты и трубы, нож.
В четверг судья Юрий Андриянов оглашает приговор. Он отметил, что два рыбака оправданы, они освобождены из зала суда. Еще 12 признаны виновными. Одному назначено 13 лет лишения свободы, ещё одному - 8 лет колонии строгого режима. Эти два рыбака оставлены под стражей.
Еще 8 корейцам назначены 4 года 1 месяц колонии общего режима, одному - 4 года 2 месяца общего режима, одному - 4 года. Этим 10 подсудимым сроки наказания считаются отбытыми, они освобождены в зале суда.
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Судья также отметил, что двое оправданных корейцев имею право на реабилитацию.
Как рассказал журналистам один из адвокатов моряков Дмитрий Попов, если оправданные моряки решат, то могут обратиться за возмещением, но он думает, что "до этого не дойдет". Он также отметил, что его коллеги обжалуют приговор двум рыбакам, которым назначили 8 и 13 лет колонии строгого режима. Защитники отметили, что освобожденные из-под стражи 12 рыбаков в ближайшее время вернутся на родину.
Обвинение ранее просило для фигурантов разные сроки лишения свободы – от 9 до 23 лет. В последнем слове один из рыбаков просил оправдательный приговор, остальные – снисхождения.
 
КНДР (Северная Корея)РоссияЯпонское мореПриморский краевой судПроисшествия
 
 
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