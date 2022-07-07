https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1801016236.html

Самарская область получит средства на возведение трассы и моста через Волгу

Самарская область получит средства на возведение трассы и моста через Волгу - РИА Новости, 07.07.2022

Самарская область получит средства на возведение трассы и моста через Волгу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров добился выделения региону более 9 миллиардов рублей для завершения строительства новой трассы и моста через Волгу в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:32

2022-07-07T17:32

2022-07-07T20:38

"дом.рф"

самарская область

россия

тольятти

марат хуснуллин

дмитрий азаров

экономика

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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров добился выделения региону более 9 миллиардов рублей для завершения строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай", сообщила пресс-служба правительства региона.Азаров в четверг на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, защитил заявку Самарской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита на завершение строительства новой трассы и моста через Волгу."Область получит дополнительные средства в объеме 9,14 миллиарда рублей. Инфраструктурный бюджетный кредит позволит сохранить набранный ритм строительных работ на объекте, имеющем стратегическое значение для Самарской области и всей страны. В ходе заседания комиссии Дмитрий Азаров обосновал заместителю председателя правительства РФ необходимость принятия решения по получению средств, которые позволят ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки", - говорится в сообщении.Уточняется, что строительство 100 километров обхода Тольятти и моста через Волгу в рамках создания международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" идет в соответствии с графиком, на 1 июля уровень технической готовности объекта превысил 55%. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Этот проект, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства, имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей."Только за последнее время благодаря системной работе правительства региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова удалось привлечь значительный объем средств на цели завершения строительства этого стратегического объекта. Так, 15 июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, на котором интересы Самарской области отстаивал губернатор Дмитрий Азаров, было принято решение о предоставлении компанией "Дом.РФ" концессионеру средств в размере 24 миллиардов рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220428/kosmos-1785868212.html

https://ria.ru/20220628/samara-1798785503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

"дом.рф", самарская область, россия, тольятти, марат хуснуллин, дмитрий азаров, экономика