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Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов - РИА Новости, 07.07.2022
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https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1800880256.html
Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов
Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов - РИА Новости, 07.07.2022
Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов
Власти Ингушетии получили из федерального бюджета более 3,3 миллиарда рублей на завершение строительства в 2022 году почти 30 школ и детских садов, сообщила... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:40
2022-07-07T11:40
республика ингушетия
республика ингушетия
общество
россия
дети
школа
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии получили из федерального бюджета более 3,3 миллиарда рублей на завершение строительства в 2022 году почти 30 школ и детских садов, сообщила пресс-служба главы региона."Нашей республике дополнительно выделили более 3 миллиардов рублей на завершение строительства школ и детских садов до конца 2022 года. В связи с секвестром и превышением сметной стоимости над доведенными лимитами, которые имели место в 2020 году, у республики образовался дефицит денежных средств. На их покрытие региону согласовали 1,571 миллиарда рублей. И еще 1,792 миллиарда рублей республике выделили на компенсацию за удорожание стоимости строительных материалов", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.Он добавил, что это была общая для многих регионов ситуация, но правительство России пошло навстречу республике, и большую роль в этом сыграл вице-премьер Александр Новак."До конца 2022 года в Ингушетии планируется сдать в эксплуатацию 29 дошкольных и общеобразовательных объектов - 21 школу и 8 детских садов. С подрядными организациями проводится работа по ликвидации отставания от графика. В настоящее время все возводимые объекты обеспечены финансированием, стройки ведутся в полном объеме", - отметил Калиматов.Весной этого года президент России Владимир Путин на встрече с Калиматовым обратил внимание, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, и большое количество детей вынуждены заниматься во вторую смену.
https://ria.ru/20220615/ingushetiya-1795394712.html
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республика ингушетия, общество, россия, дети, школа
11:40 07.07.2022
 
Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов

Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на завершение строительства школ и детских садов

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Детский сад. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии получили из федерального бюджета более 3,3 миллиарда рублей на завершение строительства в 2022 году почти 30 школ и детских садов, сообщила пресс-служба главы региона.
"Нашей республике дополнительно выделили более 3 миллиардов рублей на завершение строительства школ и детских садов до конца 2022 года. В связи с секвестром и превышением сметной стоимости над доведенными лимитами, которые имели место в 2020 году, у республики образовался дефицит денежных средств. На их покрытие региону согласовали 1,571 миллиарда рублей. И еще 1,792 миллиарда рублей республике выделили на компенсацию за удорожание стоимости строительных материалов", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:38Республика Ингушетия
Ингушетия получит средства для капремонта и строительства детских садов
Он добавил, что это была общая для многих регионов ситуация, но правительство России пошло навстречу республике, и большую роль в этом сыграл вице-премьер Александр Новак.
"До конца 2022 года в Ингушетии планируется сдать в эксплуатацию 29 дошкольных и общеобразовательных объектов - 21 школу и 8 детских садов. С подрядными организациями проводится работа по ликвидации отставания от графика. В настоящее время все возводимые объекты обеспечены финансированием, стройки ведутся в полном объеме", - отметил Калиматов.
Весной этого года президент России Владимир Путин на встрече с Калиматовым обратил внимание, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, и большое количество детей вынуждены заниматься во вторую смену.
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Ингушетия намерена перейти на односменный режим в школах к 2024 году
 
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