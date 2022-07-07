https://ria.ru/20220707/stroitelstvo-1800880256.html

Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов

Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов - РИА Новости, 07.07.2022

Ингушетия получила 3,3 миллиарда рублей на строительство школ и детсадов

Власти Ингушетии получили из федерального бюджета более 3,3 миллиарда рублей на завершение строительства в 2022 году почти 30 школ и детских садов, сообщила... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:40

2022-07-07T11:40

2022-07-07T11:40

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республика ингушетия

общество

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дети

школа

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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии получили из федерального бюджета более 3,3 миллиарда рублей на завершение строительства в 2022 году почти 30 школ и детских садов, сообщила пресс-служба главы региона."Нашей республике дополнительно выделили более 3 миллиардов рублей на завершение строительства школ и детских садов до конца 2022 года. В связи с секвестром и превышением сметной стоимости над доведенными лимитами, которые имели место в 2020 году, у республики образовался дефицит денежных средств. На их покрытие региону согласовали 1,571 миллиарда рублей. И еще 1,792 миллиарда рублей республике выделили на компенсацию за удорожание стоимости строительных материалов", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.Он добавил, что это была общая для многих регионов ситуация, но правительство России пошло навстречу республике, и большую роль в этом сыграл вице-премьер Александр Новак."До конца 2022 года в Ингушетии планируется сдать в эксплуатацию 29 дошкольных и общеобразовательных объектов - 21 школу и 8 детских садов. С подрядными организациями проводится работа по ликвидации отставания от графика. В настоящее время все возводимые объекты обеспечены финансированием, стройки ведутся в полном объеме", - отметил Калиматов.Весной этого года президент России Владимир Путин на встрече с Калиматовым обратил внимание, что в Ингушетии сохраняется проблема нехватки детских садов и школ, и большое количество детей вынуждены заниматься во вторую смену.

https://ria.ru/20220615/ingushetiya-1795394712.html

https://ria.ru/20220526/obuchenie-1790792659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика ингушетия, общество, россия, дети, школа