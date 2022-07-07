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Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок - РИА Новости, 07.07.2022
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Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок
Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок - РИА Новости, 07.07.2022
Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок
Экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем 20 годам за нарушение гражданских прав... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:46
2022-07-07T23:46
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы, сообщает телеканал NBC.Шовин уже отбывает тюремный срок в размере 22,5 года, после того как в апреле 2021 года власти штата Миннесота его признали виновным в убийстве второй и третьей степени.На федеральном судебном процессе по делу о нарушении гражданских прав Флойда сторона обвинения приговорить Шовина к 25 годам тюрьмы.Судья приговорил экс-полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причем вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл.Как отмечается, оба приговора будут исполняться одновременно.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
https://ria.ru/20210625/floyd-1738691536.html
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в мире, сша, миннесота
23:46 07.07.2022
 
Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок

Экс-полицейский Шовин, осужденный за убийство Флойда, получил еще один срок

© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы, сообщает телеканал NBC.
Шовин уже отбывает тюремный срок в размере 22,5 года, после того как в апреле 2021 года власти штата Миннесота его признали виновным в убийстве второй и третьей степени.
Экс-полицейского Дерека Шовина выводят после заседания суда по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня 2021, 22:58
Экс-полицейскому Шовину дали 22,5 года за убийство Флойда
На федеральном судебном процессе по делу о нарушении гражданских прав Флойда сторона обвинения приговорить Шовина к 25 годам тюрьмы.
Судья приговорил экс-полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причем вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл.
Как отмечается, оба приговора будут исполняться одновременно.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 00:16
Байден подписал указ о реформах в полиции в годовщину убийства Флойда
 
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