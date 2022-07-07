https://ria.ru/20220707/ssha-1801092985.html

Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок

Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок - РИА Новости, 07.07.2022

Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский получил еще один срок

Экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем 20 годам за нарушение гражданских прав... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T23:46

2022-07-07T23:46

2022-07-07T23:46

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, дополнительно приговорен более чем 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы, сообщает телеканал NBC.Шовин уже отбывает тюремный срок в размере 22,5 года, после того как в апреле 2021 года власти штата Миннесота его признали виновным в убийстве второй и третьей степени.На федеральном судебном процессе по делу о нарушении гражданских прав Флойда сторона обвинения приговорить Шовина к 25 годам тюрьмы.Судья приговорил экс-полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причем вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл.Как отмечается, оба приговора будут исполняться одновременно.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

https://ria.ru/20210625/floyd-1738691536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, миннесота