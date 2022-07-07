В Белом доме прокомментировали отставку Джонсона
Белый дом: отставка Джонсона не повлияет на поддержку Украины со стороны НАТО
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Отставка премьера Британии Бориса Джонсона не повлияет на продолжение работы НАТО по поддержке Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Наш альянс с Великобританией остается сильным. На историческом саммите НАТО в Мадриде участники договорились продолжать поддерживать Украину? и это не изменится", - сообщила Жан-Пьер.
Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Согласно результатам опросов населения, больше половины британцев против того, чтобы Джонсон продолжал выполнять обязанности премьера.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.