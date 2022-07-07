https://ria.ru/20220707/ssha-1800948926.html

США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей

США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей - РИА Новости, 07.07.2022

США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей

США продолжают политику по наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей, сообщил начальник войск радиационной, химической... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:02

2022-07-07T15:02

2022-07-07T15:08

сша

украина

войска рхбз

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США продолжают политику по наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге."Сравнительный анализ деятельности США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности американской политики по наращиванию собственного военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей", - сказал Кириллов.По его словам, анализ обнаруженных материалов свидетельствует об использовании американским командованием результатов исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, и определенной "преемственности" работ, которые ранее проводились отрядом 731 под руководством Сиро Исии."Перед вами протокол закрытого совещания представителей ЦРУ, госдепартамента и Пентагона от 7 июля 1953 года. Документ наглядно показывает, что американцы в стратегии своей защиты от обвинений делают основной упор на технологии манипулирования общественным мнением и агрессивном контрнаступлении. В протоколе отмечено, что официальные лица не желают фактического расследования химических и биологических инцидентов из-за опасений огласки мероприятий, проводимых Восьмой армией США", - заявил начальник войск РХБЗ.

https://ria.ru/20220707/infektsii-1800947940.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, войска рхбз, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, в мире