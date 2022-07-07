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США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей - РИА Новости, 07.07.2022
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США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей
США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей - РИА Новости, 07.07.2022
США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей
США продолжают политику по наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей, сообщил начальник войск радиационной, химической... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:02
2022-07-07T15:08
сша
украина
войска рхбз
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США продолжают политику по наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге."Сравнительный анализ деятельности США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности американской политики по наращиванию собственного военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей", - сказал Кириллов.По его словам, анализ обнаруженных материалов свидетельствует об использовании американским командованием результатов исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, и определенной "преемственности" работ, которые ранее проводились отрядом 731 под руководством Сиро Исии."Перед вами протокол закрытого совещания представителей ЦРУ, госдепартамента и Пентагона от 7 июля 1953 года. Документ наглядно показывает, что американцы в стратегии своей защиты от обвинений делают основной упор на технологии манипулирования общественным мнением и агрессивном контрнаступлении. В протоколе отмечено, что официальные лица не желают фактического расследования химических и биологических инцидентов из-за опасений огласки мероприятий, проводимых Восьмой армией США", - заявил начальник войск РХБЗ.
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сша, украина, войска рхбз, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, в мире
15:02 07.07.2022 (обновлено: 15:08 07.07.2022)
 
США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей

Минобороны: США наращивают военно-биологический потенциал в обход договоренностей

© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США продолжают политику по наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
"Сравнительный анализ деятельности США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности американской политики по наращиванию собственного военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей", - сказал Кириллов.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:59
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По его словам, анализ обнаруженных материалов свидетельствует об использовании американским командованием результатов исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, и определенной "преемственности" работ, которые ранее проводились отрядом 731 под руководством Сиро Исии.
"Перед вами протокол закрытого совещания представителей ЦРУ, госдепартамента и Пентагона от 7 июля 1953 года. Документ наглядно показывает, что американцы в стратегии своей защиты от обвинений делают основной упор на технологии манипулирования общественным мнением и агрессивном контрнаступлении. В протоколе отмечено, что официальные лица не желают фактического расследования химических и биологических инцидентов из-за опасений огласки мероприятий, проводимых Восьмой армией США", - заявил начальник войск РХБЗ.
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СШАУкраинаВойска РХБЗЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАВ мире
 
 
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