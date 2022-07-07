https://ria.ru/20220707/ssha-1800911746.html

МИД Китая назвал США угрозой развития планеты

МИД Китая назвал США угрозой развития планеты - РИА Новости, 07.07.2022

МИД Китая назвал США угрозой развития планеты

США являются самой воинственной страной в мировой истории, они стали самой большой угрозой для мира и развития на планете, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:13

2022-07-07T13:13

2022-07-07T13:56

в мире

чжао лицзянь

китай

сша

кристофер рэй

служба безопасности великобритании mi5

федеральное бюро расследований сша

британская разведывательная служба mi6

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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. США являются самой воинственной страной в мировой истории, они стали самой большой угрозой для мира и развития на планете, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее глава ФБР Кристофер Рэй и руководитель британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявили о том, что Китай представляет все большую угрозу в области промышленного шпионажа."Факты в полной мере доказали, что США представляют собой самую большую угрозу миру и развитию во всем мире. Мы призываем соответствующего представителя разведки США исправить свой менталитет, объективно и рационально относиться к развитию Китая, прекратить распускать слухи и делать безответственные высказывания", - заявил дипломат.Он добавил, что соответствующие политики США постоянно преувеличивают "китайскую угрозу", клевещут и осуществляют нападки на Китай, а заявления представителей американской разведки полны идеологических предрассудков и глубоко укоренившимся менталитетом холодной войны и "игры с нулевой суммой"."Соединенные Штаты недавно отметили 246-й День Независимости, если оглянуться на прошедшие более чем 240 лет, из них США не воевали только 16 лет, это определенно самая воинственная страна в мировой истории", - указал он.Касательно выступления британской стороны, Чжао Лицзянь подчеркнул, что британские MI5 и MI6 преднамеренно публикуют нагнетающие страх доклады, проецируя их собственное бесчестное поведение на Китай, "их цель - раздуть теорию китайской угрозы и спровоцировать конфронтацию"."Мы неоднократно повторяли, что цель развития Китая состоит в том, чтобы дать возможность китайскому народу жить счастливой и благополучной жизнью, оно не направлено против кого-то, и уж тем более не призвано кого-то заменить", - отметил он.Он порекомендовал главе MI5 "избавиться от своих демонов и выйти из темной комнаты, чтобы увидеть солнечный свет, не следует всегда придерживаться мышления "игры с нулевой суммой" и бессмысленно создавать так называемых воображаемых врагов".

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

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в мире, чжао лицзянь, китай, сша, кристофер рэй, служба безопасности великобритании mi5 , федеральное бюро расследований сша, британская разведывательная служба mi6