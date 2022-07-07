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СМИ: аналитики отметили снижение запасов нефти в США за прошлую неделю
СМИ: аналитики отметили снижение запасов нефти в США за прошлую неделю - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: аналитики отметили снижение запасов нефти в США за прошлую неделю
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 414,5 миллиона... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:54
2022-07-07T08:54
2022-07-07T08:57
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 414,5 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в четверг, 7 июля, в 18.00 мск.В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в мае показатель вырос на 0,4% к апрелю.В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса в мае снизился до 84,9 миллиарда долларов с 87,1 миллиарда долларов в апреле.В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 2 июля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на тысячу - до 230 тысяч заявок.
https://ria.ru/20220702/neft-1799761605.html
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в мире, сша, германия, министерство торговли сша, экономика
08:54 07.07.2022 (обновлено: 08:57 07.07.2022)
СМИ: аналитики отметили снижение запасов нефти в США за прошлую неделю
DailyFX: аналитики отметили снижение запасов нефти в США на более чем миллион баррелей