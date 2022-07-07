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Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту - РИА Новости, 07.07.2022
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Наука
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Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту
Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту - РИА Новости, 07.07.2022
Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" вывел навигационный спутник "Глонасс-К" на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:15
2022-07-07T16:15
наука
космос - риа наука
плесецк
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел навигационный спутник "Глонасс-К" на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России."Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", - сказали в ведомстве.Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 12.18 мск."Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата "Глонасс-К" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме", - добавили в Минобороны.Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, с ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в ведомстве.
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космос - риа наука, плесецк, глонасс (система навигации)
16:15 07.07.2022
 
Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту

Минобороны: спутник "Глонасс-К", запущенный с космодрома в Плесецке, вывели на орбиту

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМодель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел навигационный спутник "Глонасс-К" на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", - сказали в ведомстве.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 12.18 мск.
"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата "Глонасс-К" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме", - добавили в Минобороны.
Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, с ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в ведомстве.
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