https://ria.ru/20220707/sputnik-1800981123.html

Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту

Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту - РИА Новости, 07.07.2022

Спутник "Глонасс-К" вывели на орбиту

Разгонный блок "Фрегат" вывел навигационный спутник "Глонасс-К" на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:15

2022-07-07T16:15

2022-07-07T16:15

наука

космос - риа наука

плесецк

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" вывел навигационный спутник "Глонасс-К" на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны России."Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", - сказали в ведомстве.Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 12.18 мск."Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата "Глонасс-К" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме", - добавили в Минобороны.Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, с ним поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220617/raketa-1796109938.html

плесецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, плесецк, глонасс (система навигации)