https://ria.ru/20220707/spetsoperatsiya-1801063605.html
Володин заявил, что спецоперация предотвратила катастрофу
Володин заявил, что спецоперация предотвратила катастрофу - РИА Новости, 07.07.2022
Володин заявил, что спецоперация предотвратила катастрофу
Решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:59
2022-07-07T19:59
2022-07-07T20:32
вячеслав володин
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
здоровье - общество
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Меня коллеги поддержат, выскажу от всех депутатов слова благодарности о принятом решении признать Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, а также решение начать спецоперацию в Донбассе. Мы все считаем, что тем самым была предотвращена гуманитарная катастрофа, гибель огромного количества людей", - сказал он.Также он сообщил, что депутаты считают своим долгом помогать солдатам и офицерам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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вячеслав володин, донецкая народная республика, в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
19:59 07.07.2022 (обновлено: 20:32 07.07.2022)
Володин заявил, что спецоперация предотвратила катастрофу
Спикер Госдумы Володин заявил, что решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу