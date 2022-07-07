https://ria.ru/20220707/spetsoperatsiya-1801063605.html

Володин заявил, что спецоперация предотвратила катастрофу

Володин заявил, что спецоперация предотвратила катастрофу - РИА Новости, 07.07.2022

Володин заявил, что спецоперация предотвратила катастрофу

Решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:59

2022-07-07T19:59

2022-07-07T20:32

вячеслав володин

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

здоровье - общество

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Меня коллеги поддержат, выскажу от всех депутатов слова благодарности о принятом решении признать Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, а также решение начать спецоперацию в Донбассе. Мы все считаем, что тем самым была предотвращена гуманитарная катастрофа, гибель огромного количества людей", - сказал он.Также он сообщил, что депутаты считают своим долгом помогать солдатам и офицерам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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вячеслав володин, донецкая народная республика, в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр