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Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов - РИА Новости, 07.07.2022
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Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов
Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов - РИА Новости, 07.07.2022
Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон о создании банка данных экстремистских материалов. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:49
2022-07-07T13:49
россия
совет федерации рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон о создании банка данных экстремистских материалов.Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 8 июля.Создаваемый банк данных экстремистских материалов, как ожидается, поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.В частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими, говорится в сопроводительных материалах к документу.Для обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившую из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими, также отмечается там.Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда, отмечается в материалах.Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры.
https://ria.ru/20220705/zakon-1800368699.html
https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html
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россия, совет федерации рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство юстиции рф (минюст россии)
13:49 07.07.2022
 
Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов

Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка данных экстремистских материалов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон о создании банка данных экстремистских материалов.
Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 8 июля.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 13:06
Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов
Создаваемый банк данных экстремистских материалов, как ожидается, поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
В частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими, говорится в сопроводительных материалах к документу.
Для обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившую из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими, также отмечается там.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 16:12
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме
Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда, отмечается в материалах.
Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры.
 
РоссияСовет Федерации РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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