https://ria.ru/20220707/sovfed-1800924359.html

Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов

Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов - РИА Новости, 07.07.2022

Комитет Совфеда поддержал закон о создании банка экстремистских материалов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон о создании банка данных экстремистских материалов. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:49

2022-07-07T13:49

2022-07-07T13:49

россия

совет федерации рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон о создании банка данных экстремистских материалов.Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 8 июля.Создаваемый банк данных экстремистских материалов, как ожидается, поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.В частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими, говорится в сопроводительных материалах к документу.Для обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившую из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими, также отмечается там.Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда, отмечается в материалах.Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры.

https://ria.ru/20220705/zakon-1800368699.html

https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство юстиции рф (минюст россии)