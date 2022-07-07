https://ria.ru/20220707/sotsialisty-1800898258.html

Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе

Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе - РИА Новости, 07.07.2022

Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе

Оппозиционная Партия социалистов и ее сторонники пикетируют здание парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:33

2022-07-07T12:33

2022-07-07T12:34

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КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов и ее сторонники пикетируют здание парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали еще в мае, когда в Молдавии произошло "цепное" повышение цен. Протестующие требуют отставки руководства страны и досрочных парламентских выборов. Самая массовая акция состоялась 19 июня, она прошла под девизом "За новую жизнь", на митинге собралось более 40 тысяч человек. С призывами сплотиться обращаются к гражданам оппозиционные политики – бывший президент Игорь Додон, лидер коммунистов Владимир Воронин, председатель партии "Шор" Илан Шор и другие.Выступающие на митинге в четверг так же выражают протест против роста цен.Депутат парламента Александр Суходольский в беседе с РИА Новости отметил, что данная акция направлена против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни граждан.Манифестанты держат плакаты "Долой лжецов! Долой (президента Майю - ред.) Санду! Долой цены!", "Правительство в отставку!", "Хватит разрушать молдавское государство!".Протест проходит мирно, полиция в действия митингующих не вмешивается.

https://ria.ru/20220705/tseny-1800348448.html

https://ria.ru/20220702/moldaviya-1799790667.html

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в мире, игорь додон, владимир воронин, илан шор, молдавия