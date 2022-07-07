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Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе - РИА Новости, 07.07.2022
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Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе
Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе - РИА Новости, 07.07.2022
Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе
Оппозиционная Партия социалистов и ее сторонники пикетируют здание парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:33
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КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов и ее сторонники пикетируют здание парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали еще в мае, когда в Молдавии произошло "цепное" повышение цен. Протестующие требуют отставки руководства страны и досрочных парламентских выборов. Самая массовая акция состоялась 19 июня, она прошла под девизом "За новую жизнь", на митинге собралось более 40 тысяч человек. С призывами сплотиться обращаются к гражданам оппозиционные политики – бывший президент Игорь Додон, лидер коммунистов Владимир Воронин, председатель партии "Шор" Илан Шор и другие.Выступающие на митинге в четверг так же выражают протест против роста цен.Депутат парламента Александр Суходольский в беседе с РИА Новости отметил, что данная акция направлена против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни граждан.Манифестанты держат плакаты "Долой лжецов! Долой (президента Майю - ред.) Санду! Долой цены!", "Правительство в отставку!", "Хватит разрушать молдавское государство!".Протест проходит мирно, полиция в действия митингующих не вмешивается.
https://ria.ru/20220705/tseny-1800348448.html
https://ria.ru/20220702/moldaviya-1799790667.html
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в мире, игорь додон, владимир воронин, илан шор, молдавия
12:33 07.07.2022 (обновлено: 12:34 07.07.2022)
 
Молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе

Оппозиционная Партия социалистов устроила пикет у здания парламента в Кишиневе

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов и ее сторонники пикетируют здание парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали еще в мае, когда в Молдавии произошло "цепное" повышение цен. Протестующие требуют отставки руководства страны и досрочных парламентских выборов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:29
Санду призвала Запад помочь остановить галопирующий рост цен
Самая массовая акция состоялась 19 июня, она прошла под девизом "За новую жизнь", на митинге собралось более 40 тысяч человек. С призывами сплотиться обращаются к гражданам оппозиционные политики – бывший президент Игорь Додон, лидер коммунистов Владимир Воронин, председатель партии "Шор" Илан Шор и другие.
Выступающие на митинге в четверг так же выражают протест против роста цен.
Депутат парламента Александр Суходольский в беседе с РИА Новости отметил, что данная акция направлена против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни граждан.
Манифестанты держат плакаты "Долой лжецов! Долой (президента Майю - ред.) Санду! Долой цены!", "Правительство в отставку!", "Хватит разрушать молдавское государство!".
Протест проходит мирно, полиция в действия митингующих не вмешивается.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 15:28
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В миреИгорь ДодонВладимир ВоронинИлан ШорМолдавия
 
 
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