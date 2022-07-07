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В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран - РИА Новости, 07.07.2022
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В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран
В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран - РИА Новости, 07.07.2022
В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран
Отставка Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании не повлияет на сотрудничество Нью-Дели и Лондона, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:14
2022-07-07T16:14
в мире
цены на нефть
борис джонсон
нарендра моди
пиюш гоял
индия
великобритания
отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Отставка Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании не повлияет на сотрудничество Нью-Дели и Лондона, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Вы подняли вопрос о премьер-министре (Великобритании) Борисе Джонсоне. Мы внимательно следим за подобными вещами, но это внутренние события. И по более широкому вопросу, конечно, премьер-министр Борис Джонсон и премьер-министр Нарендра Моди поддерживали очень тесную дружбу. Но в более широком плане, я думаю, рассматриваем Великобританию как важного стратегического партнера, с которым у нас многогранное партнерство и отношения. Я думаю, что важно, чтобы это продолжалось, мы надеемся, что это основано на связях на различных уровнях между нашими двумя народами, а также на различных других вертикалях, которые мы обсуждаем в рамках нашего стратегического партнерства. Так что мы с нетерпением ждем продолжения этой работы", - сказал Багчи в ходе брифинга.Багчи также отметил, что считает спекуляцией разговоры о том, может ли смена премьер-министра Великобритании повлиять на сроки заключения соглашения о свободной торговле с Индией."Мы придаем большое значение этим обсуждениям, которые ведутся с Великобританией по вопросам торговли. Есть некоторая степень оптимизма, что это может быть сделано в ближайшее время. Вы видели недавние комментарии министра торговли и промышленности по этому поводу. Это коммерческий процесс. Я не буду вдаваться в подробности этого. Но да, было бы неплохо, если бы мы могли это сделать. Повлияет ли на это смена премьер-министра или руководства в Великобритании - это будет в зоне спекуляций. Мы надеемся, что сможем развить хорошую динамику переговоров", - сказал Багчи.Ранее министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия планирует заключить соглашение о свободной торговле с Британией к октябрю.
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в мире, цены на нефть, борис джонсон, нарендра моди, пиюш гоял, индия, великобритания, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна
16:14 07.07.2022
 
В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран

Представитель МИД Багчи: отставка Джонсона не повлияет на отношения Нью-Дели и Лондона

© Flickr / Yogendra Joshi Флаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Flickr / Yogendra Joshi
Флаг Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Отставка Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании не повлияет на сотрудничество Нью-Дели и Лондона, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
"Он очень нас не любит. Мы его тоже". Скандальный политик Борис Джонсон
© AFP 2022 / Justin Tallis

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. 6 июля 2022
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
© AP Photo / Dan Kitwood/Pool

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
© AP Photo / Sang Tan

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

Борис Джонсон возле своей восковой фигуры в музее Мадам Тюссо в Лондоне
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
© AFP 2022 / Toby Melville, Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед женским футбольным матчем во время предвыборной кампании в Чидл-Халме, Англия
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© AP Photo / Victoria Jones/Pool

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" Ее Величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

Королева Елизавета II и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Букингемском дворце в Лондоне
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" Ее Величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Перед тем как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

Борис Джонсон ест мороженое на острове Барри, Уэльс
7 из 15

Перед тем как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Stefan Rousseau

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут преемника.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимают участие в открытии саммита G20 в Риме
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут преемника.

© AP Photo / Stefan Rousseau
© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборного визита в Центр шестого класса колледжа Бернли, Англия
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в традиционном тюрбане в Гандинагаре, Индия
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надевает велосипедный шлем
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда отпустит колкое словцо.

Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон укрываются от дождя во время открытия Мемориала полиции Великобритании в Национальном мемориальном дендрарии в Олревасе, Англия
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда отпустит колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на уроке рисования во время посещения молодежной зоны HideOut в Манчестере, Англия
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Matt Dunham, Pool

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон управляет вилочным погрузчиком в Тилбери, Англия
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" Ее Величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
7 из 15

Перед тем как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут преемника.

© AP Photo / Stefan Rousseau
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда отпустит колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
"Вы подняли вопрос о премьер-министре (Великобритании) Борисе Джонсоне. Мы внимательно следим за подобными вещами, но это внутренние события. И по более широкому вопросу, конечно, премьер-министр Борис Джонсон и премьер-министр Нарендра Моди поддерживали очень тесную дружбу. Но в более широком плане, я думаю, рассматриваем Великобританию как важного стратегического партнера, с которым у нас многогранное партнерство и отношения. Я думаю, что важно, чтобы это продолжалось, мы надеемся, что это основано на связях на различных уровнях между нашими двумя народами, а также на различных других вертикалях, которые мы обсуждаем в рамках нашего стратегического партнерства. Так что мы с нетерпением ждем продолжения этой работы", - сказал Багчи в ходе брифинга.
Багчи также отметил, что считает спекуляцией разговоры о том, может ли смена премьер-министра Великобритании повлиять на сроки заключения соглашения о свободной торговле с Индией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 15:09
Биография Бориса Джонсона
"Мы придаем большое значение этим обсуждениям, которые ведутся с Великобританией по вопросам торговли. Есть некоторая степень оптимизма, что это может быть сделано в ближайшее время. Вы видели недавние комментарии министра торговли и промышленности по этому поводу. Это коммерческий процесс. Я не буду вдаваться в подробности этого. Но да, было бы неплохо, если бы мы могли это сделать. Повлияет ли на это смена премьер-министра или руководства в Великобритании - это будет в зоне спекуляций. Мы надеемся, что сможем развить хорошую динамику переговоров", - сказал Багчи.
Ранее министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия планирует заключить соглашение о свободной торговле с Британией к октябрю.
 
В миреЦены на нефтьБорис ДжонсонНарендра МодиПиюш ГоялИндияВеликобританияОтставка премьер-министра Великобритании Гордона Брауна
 
 
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