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В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран

В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран - РИА Новости, 07.07.2022

В МИД Индии рассказали, как отставка Джонсона повлияет на отношения стран

Отставка Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании не повлияет на сотрудничество Нью-Дели и Лондона, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:14

2022-07-07T16:14

2022-07-07T16:14

в мире

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борис джонсон

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отставка премьер-министра великобритании гордона брауна

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Отставка Бориса Джонсона с поста премьера Великобритании не повлияет на сотрудничество Нью-Дели и Лондона, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Вы подняли вопрос о премьер-министре (Великобритании) Борисе Джонсоне. Мы внимательно следим за подобными вещами, но это внутренние события. И по более широкому вопросу, конечно, премьер-министр Борис Джонсон и премьер-министр Нарендра Моди поддерживали очень тесную дружбу. Но в более широком плане, я думаю, рассматриваем Великобританию как важного стратегического партнера, с которым у нас многогранное партнерство и отношения. Я думаю, что важно, чтобы это продолжалось, мы надеемся, что это основано на связях на различных уровнях между нашими двумя народами, а также на различных других вертикалях, которые мы обсуждаем в рамках нашего стратегического партнерства. Так что мы с нетерпением ждем продолжения этой работы", - сказал Багчи в ходе брифинга.Багчи также отметил, что считает спекуляцией разговоры о том, может ли смена премьер-министра Великобритании повлиять на сроки заключения соглашения о свободной торговле с Индией."Мы придаем большое значение этим обсуждениям, которые ведутся с Великобританией по вопросам торговли. Есть некоторая степень оптимизма, что это может быть сделано в ближайшее время. Вы видели недавние комментарии министра торговли и промышленности по этому поводу. Это коммерческий процесс. Я не буду вдаваться в подробности этого. Но да, было бы неплохо, если бы мы могли это сделать. Повлияет ли на это смена премьер-министра или руководства в Великобритании - это будет в зоне спекуляций. Мы надеемся, что сможем развить хорошую динамику переговоров", - сказал Багчи.Ранее министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия планирует заключить соглашение о свободной торговле с Британией к октябрю.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800895487.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, борис джонсон, нарендра моди, пиюш гоял, индия, великобритания, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна