https://ria.ru/20220707/sotrudnichestvo-1800834435.html
Восемь регионов России и КНР планируют расширять торговое сотрудничество
Восемь регионов России и КНР планируют расширять торговое сотрудничество - РИА Новости, 07.07.2022
Восемь регионов России и КНР планируют расширять торговое сотрудничество
Восемь российских и китайских регионов выразили готовность расширять торгово-экономическое сотрудничество, сообщило генеральное консульство России в городе... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:01
2022-07-07T07:01
2022-07-07T07:17
экономика
владимир ощепков
россия
харбин
гуандун
хэйлунцзян
амурская область
сахалинская область
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ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Восемь российских и китайских регионов выразили готовность расширять торгово-экономическое сотрудничество, сообщило генеральное консульство России в городе Харбин.Представители Амурской и Сахалинской областей, ЕАО, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, китайских провинций Хэйлунцзян и Гуандун 6 июля в формате видеоконференции провели два крупных мероприятия, посвященных развитию торгово-экономического сотрудничества.По итогам "подписаны коммерческие документы между 48 компаниями из России и Китая, еще около 200 предприятий изъявили желание продолжить общение на B2B-переговорах"."На правах соорганизатора генконсул России в Харбине Владимир Ощепков выступил на церемонии открытия и подвел итоги на закрытии мероприятия, отметив, что для достижения поставленных лидерами двух стран высоких задач необходимо укреплять взаимодействие, находить новые формы кооперации, проявлять гибкость и креативность", — заключили в генконсульстве.
https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800784078.html
россия
харбин
гуандун
хэйлунцзян
амурская область
сахалинская область
еврейская автономная область
камчатский край
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экономика, владимир ощепков, россия, харбин, гуандун, хэйлунцзян, амурская область, сахалинская область, еврейская автономная область, камчатский край, приморский край, хабаровский край, китай
07:01 07.07.2022 (обновлено: 07:17 07.07.2022)
Восемь регионов России и КНР планируют расширять торговое сотрудничество
Генконсульство в Харбине: восемь регионов России и КНР намерены расширять сотрудничество