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СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией
СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией
Монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией снесли в городе Переяслав в Киевской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:55
2022-07-07T10:55
в мире
богдан хмельницкий
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией снесли в городе Переяслав в Киевской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины и России", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Утверждается, что памятник демонтировали по решению местной общины и органа самоуправления.По данным издания, монумент был установлен 8 октября 1961 года на площади Богдана Хмельницкого.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, богдан хмельницкий, украина, россия, сергей лавров
10:55 07.07.2022
 
СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией

"Страна.ua": в Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией

© Фото : Алексей Кулеба/TelegramСнос монумента 300 летию воссоединения Украины с Россией в Переяславе
Снос монумента 300 летию воссоединения Украины с Россией в Переяславе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Алексей Кулеба/Telegram
Снос монумента 300 летию воссоединения Украины с Россией в Переяславе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией снесли в городе Переяслав в Киевской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины и России", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Монумент Дружбы в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:50Специальная военная операция на Украине
В Черниговской области демонтируют монумент дружбы на границе трех стран
Утверждается, что памятник демонтировали по решению местной общины и органа самоуправления.
По данным издания, монумент был установлен 8 октября 1961 года на площади Богдана Хмельницкого.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
 
В миреБогдан ХмельницкийУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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