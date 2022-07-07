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СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией
СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией
Монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией снесли в городе Переяслав в Киевской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:55
2022-07-07T10:55
2022-07-07T10:55
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией снесли в городе Переяслав в Киевской области, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины и России", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Утверждается, что памятник демонтировали по решению местной общины и органа самоуправления.По данным издания, монумент был установлен 8 октября 1961 года на площади Богдана Хмельницкого.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220512/monument-1788166659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, богдан хмельницкий, украина, россия, сергей лавров
СМИ: под Киевом снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией
"Страна.ua": в Переяславе снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией