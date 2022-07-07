https://ria.ru/20220707/shveytsariya-1801091964.html

Москва оценила позицию Берна по конфискации активов России, заявил посол

Москва оценила позицию Берна по конфискации активов России, заявил посол - РИА Новости, 07.07.2022

Москва оценила позицию Берна по конфискации активов России, заявил посол

Москва оценила позицию Берна против конфискации активов РФ в пользу Украины, заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T23:27

2022-07-07T23:27

2022-07-07T23:27

в мире

денис шмыгаль

украина

россия

швейцария

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва оценила позицию Берна против конфискации активов РФ в пользу Украины, заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, добавив, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека."Мы обратили внимание и позитивно оценили заявление президента и министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о том, что право собственности - это фундаментальное право... и необходимо обеспечить защищенность граждан перед государством", - сказал он в эфире "России 24".При этом, посол напомнил, что Швейцария заморозила значительное количество активов лиц, попавших под антироссийские санкции, но после тщательной проверки была вынуждена разморозить часть ранее конфискованных средств. Общая сумма замороженных активов сейчас составляет порядка 6,6 миллиарда франков, добавил он.В понедельник на конференции в Лугано украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.

https://ria.ru/20220707/zoloto-1801089618.html

https://ria.ru/20220630/aktivy-1799146294.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, украина, россия, швейцария, санкции в отношении россии