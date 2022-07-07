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США накрыл уникальный зеленый шторм
США накрыл уникальный зеленый шторм - РИА Новости, 07.07.2022
США накрыл уникальный зеленый шторм
В штате Южная Дакота небо приобрело необычный цвет во время вечерней грозы, сообщила газета USA Today. Американские пользователи Twitter активно делятся... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:09
2022-07-07T17:09
2022-07-07T17:35
в мире
сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В штате Южная Дакота небо приобрело необычный цвет во время вечерней грозы, сообщила газета USA Today. Американские пользователи Twitter активно делятся впечатлениями от увиденного. По словам одного из них, во время сильной грозы небо, которое сначала было голубым, внезапно стало ярко-зеленым.По словам метеоролога Кори Мартин, это явление имеет простое объяснение: грозы ударили по штату ближе к вечеру, поэтому красноватый оттенок закатного неба слился с голубыми каплями воды в грозовых тучах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, видео
17:09 07.07.2022 (обновлено: 17:35 07.07.2022)
США накрыл уникальный зеленый шторм
Американский штат Южная Дакота накрыл уникальный зеленый шторм