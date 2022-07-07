https://ria.ru/20220707/shtorm-1801007212.html

США накрыл уникальный зеленый шторм

США накрыл уникальный зеленый шторм - РИА Новости, 07.07.2022

США накрыл уникальный зеленый шторм

В штате Южная Дакота небо приобрело необычный цвет во время вечерней грозы, сообщила газета USA Today. Американские пользователи Twitter активно делятся... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:09

2022-07-07T17:09

2022-07-07T17:35

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801006150_57:65:662:405_1920x0_80_0_0_734412bc77d98b38332a230428d57bdb.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В штате Южная Дакота небо приобрело необычный цвет во время вечерней грозы, сообщила газета USA Today. Американские пользователи Twitter активно делятся впечатлениями от увиденного. По словам одного из них, во время сильной грозы небо, которое сначала было голубым, внезапно стало ярко-зеленым.По словам метеоролога Кори Мартин, это явление имеет простое объяснение: грозы ударили по штату ближе к вечеру, поэтому красноватый оттенок закатного неба слился с голубыми каплями воды в грозовых тучах.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, видео