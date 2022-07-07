https://ria.ru/20220707/shri-lanka-1800904908.html

В Кремле ответили на вопрос о просьбе Шри-Ланки помочь с импортом топлива

В Кремле ответили на вопрос о просьбе Шри-Ланки помочь с импортом топлива - РИА Новости, 07.07.2022

В Кремле ответили на вопрос о просьбе Шри-Ланки помочь с импортом топлива

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности открыть кредитную линию для импорта топлива Шри-Ланке и возобновления рейсов "Аэрофлота", РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:52

2022-07-07T12:52

2022-07-07T12:52

шри-ланка

россия

в мире

готабая раджапакса

дмитрий песков

топливо

аэрофлот

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности открыть кредитную линию для импорта топлива Шри-Ланке и возобновления рейсов "Аэрофлота", заявил о необходимости сопоставить возможности и изучить вопрос.Накануне по инициативе ланкийской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и Шри-Ланки. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса написал в Twitter о том, что он попросил открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку."Действительно такие обращения имели место в ходе вчерашней беседы. Но перед тем, как сформулировать какую-то позицию, мы все-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос", - сказал Песков журналистам.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты в результате сокращения туризма в пандемию коронавируса и снижения объемов денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В результате страна не может закупить достаточно топлива, остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.

https://ria.ru/20220707/shri-lanka-1800893504.html

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Владимир Лаврентьев

шри-ланка, россия, в мире, готабая раджапакса, дмитрий песков, топливо, аэрофлот, владимир путин