https://ria.ru/20220707/shri-lanka-1800893504.html
В Шри-Ланку прибыли представители нефтяной компании из России, сообщили СМИ
В Шри-Ланку прибыли представители нефтяной компании из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
В Шри-Ланку прибыли представители нефтяной компании из России, сообщили СМИ
Два представителя нефтяной компаний из России прибыли на Шри-Ланку для переговоров о поставках топлива, сообщает издание Ada Derana. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:21
2022-07-07T12:21
2022-07-07T12:21
цены на нефть
готабая раджапакса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Два представителя нефтяной компаний из России прибыли на Шри-Ланку для переговоров о поставках топлива, сообщает издание Ada Derana."Сегодня утром на остров прибыли два представителя российской нефтяной компании. В ходе этого визита планируется провести переговоры между представителями соответствующей нефтяной компании и властями Шри-Ланки относительно импорта топлива", - сообщает издание.В свою очередь индийское издание Economic Times сообщает со ссылкой на источники, что на следующей неделе Шри-Ланка направит министерскую делегацию в Россию для переговоров о скидках на нефть."Шри-Ланка ранее закупала нефть со скидкой в России и теперь изучает долгосрочные договоренности для удовлетворения регулярных потребностей", - сообщили источники издания.Накануне в ходе телефонного разговора президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил президента России Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты в результате сокращения туризма в пандемию коронавируса и снижения объемов денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В результате страна не может закупить достаточно топлива, остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.
https://ria.ru/20220627/toplivo-1798574549.html
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Последствия экономического и политического кризиса в Шри-Ланке
Последствия экономического и политического кризиса в Шри-Ланке
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цены на нефть, готабая раджапакса, шри-ланка, россия, владимир путин
В Шри-Ланку прибыли представители нефтяной компании из России, сообщили СМИ
Ada Derana: представители российской нефтяной компании прибыли в Шри-Ланку для переговоров