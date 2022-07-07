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Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими" - РИА Новости, 07.07.2022
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Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими"
Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими" - РИА Новости, 07.07.2022
Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими"
В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF в четверг канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось отвечать на непростые вопросы о том, насколько ответственным... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:47
2022-07-07T22:47
роберт хабек
в мире
олаф шольц
германия
россия
берлин (город)
газпром
евросоюз
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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF в четверг канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось отвечать на непростые вопросы о том, насколько ответственным стало введение ЕС при поддержке Германии санкций против России - как одного из основных поставщиков энергоресурсов в Германию.Трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Разговор с канцлером проходил в формате общения с гражданами, вопрос о газоснабжении и отношениях с Россией Шольцу задала супружеская пара, которая связалась со студией в рамках видеоконференции. Супруги заявили, что владеют небольшой пекарней и находятся на грани закрытия из-за стремительного роста цен на сырье и энергоресурсы."Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов - угля, газа, всего. И я считаю, что если Россия фактически является нашим единственным поставщиков энергоресурсов... Я понимаю про солидарность с Украиной, мы сами приняли украинцев, это все понятно, но Германия не может же вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь", - заявил владелец пекарни в ответ на заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев "сколько необходимо".В ответ глава правительства, который находился в студии ZDF, заявил, что решение о санкциях в отношении России в Берлине "принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире". По словам Шольца, при этом уделялось внимание тому, чтобы "вводить такие санкции, чтобы ущерб у нас не был выше, чем у других". В итоге осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года - от импорта нефти. Что касается газа, то здесь дело обстоит иначе, "поэтому нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было", а сокращение поставок газа в настоящее время является "технически обоснованным односторонним решением России", - заявил канцлер.Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток", ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ. Берлин и Оттава обсуждают ситуацию, заявляли в правительстве ФРГ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение "Газпрома" политическим, отметив, что поставки турбин не имеют отношения к ситуации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет двойного дна никакого"."Хочу еще раз повторить, что мы не вводили санкций касательно газа", - заявил в ответ на это высказывание канцлер Шольц.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
https://ria.ru/20220707/sholts-1800878210.html
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роберт хабек, в мире, олаф шольц, германия, россия, берлин (город), газпром, евросоюз, siemens, северный поток, санкции в отношении россии
22:47 07.07.2022
 
Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими"

Канцлер Шольц ответил на призыв "говорить с русскими" и включить "Северный поток — 2"

© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF в четверг канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось отвечать на непростые вопросы о том, насколько ответственным стало введение ЕС при поддержке Германии санкций против России - как одного из основных поставщиков энергоресурсов в Германию.
Трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Разговор с канцлером проходил в формате общения с гражданами, вопрос о газоснабжении и отношениях с Россией Шольцу задала супружеская пара, которая связалась со студией в рамках видеоконференции. Супруги заявили, что владеют небольшой пекарней и находятся на грани закрытия из-за стремительного роста цен на сырье и энергоресурсы.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 11:35
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России
"Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов - угля, газа, всего. И я считаю, что если Россия фактически является нашим единственным поставщиков энергоресурсов... Я понимаю про солидарность с Украиной, мы сами приняли украинцев, это все понятно, но Германия не может же вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь", - заявил владелец пекарни в ответ на заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев "сколько необходимо".
В ответ глава правительства, который находился в студии ZDF, заявил, что решение о санкциях в отношении России в Берлине "принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире". По словам Шольца, при этом уделялось внимание тому, чтобы "вводить такие санкции, чтобы ущерб у нас не был выше, чем у других". В итоге осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года - от импорта нефти. Что касается газа, то здесь дело обстоит иначе, "поэтому нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было", а сокращение поставок газа в настоящее время является "технически обоснованным односторонним решением России", - заявил канцлер.
Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток", ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ. Берлин и Оттава обсуждают ситуацию, заявляли в правительстве ФРГ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение "Газпрома" политическим, отметив, что поставки турбин не имеют отношения к ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет двойного дна никакого".

"Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину, тогда этого аргумента бы не было", - отреагировал на слова Шольца владелец пекарни, добавив, что считает, что "сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить", в том числе "нужно говорить и с русскими, возможно, включить "Северный поток — 2", потому что нельзя "полностью разрушить эту страну потому, что я против войны", ущерб для экономики Германии будет "неизмерим".

"Хочу еще раз повторить, что мы не вводили санкций касательно газа", - заявил в ответ на это высказывание канцлер Шольц.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 21:14
Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России
 
Роберт ХабекВ миреОлаф ШольцГерманияРоссияБерлин (город)ГазпромЕвросоюзSiemensСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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