https://ria.ru/20220707/sholts-1801089121.html

Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими"

Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими" - РИА Новости, 07.07.2022

Шольц ответил на призыв гражданина Германии "говорить с русскими"

В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF в четверг канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось отвечать на непростые вопросы о том, насколько ответственным... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:47

2022-07-07T22:47

2022-07-07T22:47

роберт хабек

в мире

олаф шольц

германия

россия

берлин (город)

газпром

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797955668_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b76116758c63353bd18c7eb7ec43c70c.jpg

БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF в четверг канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось отвечать на непростые вопросы о том, насколько ответственным стало введение ЕС при поддержке Германии санкций против России - как одного из основных поставщиков энергоресурсов в Германию.Трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Разговор с канцлером проходил в формате общения с гражданами, вопрос о газоснабжении и отношениях с Россией Шольцу задала супружеская пара, которая связалась со студией в рамках видеоконференции. Супруги заявили, что владеют небольшой пекарней и находятся на грани закрытия из-за стремительного роста цен на сырье и энергоресурсы."Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов - угля, газа, всего. И я считаю, что если Россия фактически является нашим единственным поставщиков энергоресурсов... Я понимаю про солидарность с Украиной, мы сами приняли украинцев, это все понятно, но Германия не может же вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь", - заявил владелец пекарни в ответ на заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев "сколько необходимо".В ответ глава правительства, который находился в студии ZDF, заявил, что решение о санкциях в отношении России в Берлине "принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире". По словам Шольца, при этом уделялось внимание тому, чтобы "вводить такие санкции, чтобы ущерб у нас не был выше, чем у других". В итоге осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года - от импорта нефти. Что касается газа, то здесь дело обстоит иначе, "поэтому нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было", а сокращение поставок газа в настоящее время является "технически обоснованным односторонним решением России", - заявил канцлер.Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток", ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ. Берлин и Оттава обсуждают ситуацию, заявляли в правительстве ФРГ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение "Газпрома" политическим, отметив, что поставки турбин не имеют отношения к ситуации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет двойного дна никакого"."Хочу еще раз повторить, что мы не вводили санкций касательно газа", - заявил в ответ на это высказывание канцлер Шольц.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

https://ria.ru/20220707/sholts-1800878210.html

https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роберт хабек, в мире, олаф шольц, германия, россия, берлин (город), газпром, евросоюз, siemens, северный поток, санкции в отношении россии