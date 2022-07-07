https://ria.ru/20220707/series-1800867157.html

Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела"

Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела" - РИА Новости, 07.07.2022

Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела"

Netflix вместе с братьями Даффер планирует создать спин-офф "Очень странных дел", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:10

2022-07-07T11:10

2022-07-07T11:10

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Netflix вместе с братьями Даффер планирует создать спин-офф "Очень странных дел", говорится в сообщении компании.Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются. Слухи о том, что у культового сериала будет ответвление, были давно. Например, сами братья Даффер в недавнем интервью говорили о том, каким может быть спин-офф. Они заявили, что он не будет посвящен Одиннадцатой (Милли Бобби Браун), Дастину (Гейтен Матараццо), Стиву или другому номеру (в Национальной лаборатории Хоукинса у подростков со сверхспособностями вместо имен были цифры, — Прим. ред.). "Нам такое не интересно, так как обо всем этом мы уже рассказывали и потратили не один час на изучение (этих героев, — Прим. ред.). Так что новых проект будет другим", — делились размышлениями постановщики. С оригинал его свяжут не персонажи, а стилистика. Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.

https://ria.ru/20220706/metallica-1800627782.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, милли бобби браун, кино и сериалы, netflix