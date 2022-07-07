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Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела" - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
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Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела"
Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела" - РИА Новости, 07.07.2022
Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела"
Netflix вместе с братьями Даффер планирует создать спин-офф "Очень странных дел", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:10
2022-07-07T11:10
культура
новости культуры
милли бобби браун
кино и сериалы
netflix
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Netflix вместе с братьями Даффер планирует создать спин-офф "Очень странных дел", говорится в сообщении компании.Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются. Слухи о том, что у культового сериала будет ответвление, были давно. Например, сами братья Даффер в недавнем интервью говорили о том, каким может быть спин-офф. Они заявили, что он не будет посвящен Одиннадцатой (Милли Бобби Браун), Дастину (Гейтен Матараццо), Стиву или другому номеру (в Национальной лаборатории Хоукинса у подростков со сверхспособностями вместо имен были цифры, — Прим. ред.). "Нам такое не интересно, так как обо всем этом мы уже рассказывали и потратили не один час на изучение (этих героев, — Прим. ред.). Так что новых проект будет другим", — делились размышлениями постановщики. С оригинал его свяжут не персонажи, а стилистика. Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.
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новости культуры, милли бобби браун, кино и сериалы, netflix
11:10 07.07.2022
 
Братья Даффер создадут спин-офф сериала "Очень странные дела"

Создатели сериала "Очень странные дела" братья Даффер и Netflix разработают спин-офф шоу

© NetFlix (2016-...)Кадр из 3 сезона сериала "Очень странные дела"
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
© NetFlix (2016-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Netflix вместе с братьями Даффер планирует создать спин-офф "Очень странных дел", говорится в сообщении компании.
Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются.
Слухи о том, что у культового сериала будет ответвление, были давно. Например, сами братья Даффер в недавнем интервью говорили о том, каким может быть спин-офф. Они заявили, что он не будет посвящен Одиннадцатой (Милли Бобби Браун), Дастину (Гейтен Матараццо), Стиву или другому номеру (в Национальной лаборатории Хоукинса у подростков со сверхспособностями вместо имен были цифры, — Прим. ред.).
"Нам такое не интересно, так как обо всем этом мы уже рассказывали и потратили не один час на изучение (этих героев, — Прим. ред.). Так что новых проект будет другим", — делились размышлениями постановщики.
С оригинал его свяжут не персонажи, а стилистика.
Четвертый сезон "Очень странных дел" вышел на стриминговом сервисе Netflix в двух частях. Премьера первой состоялась 27 мая, а второй — 1 июля. В проекте рассказывается о подростках из городка Хоукинс, сражающихся с существами из потустороннего мира.
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