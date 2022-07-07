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Санкции усугубили положение в сфере продовольствия в мире, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Санкции усугубили положение в сфере продовольствия в мире, заявил Путин
Санкции усугубили положение в сфере продовольствия в мире, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Санкции усугубили положение в сфере продовольствия в мире, заявил Путин
Запад санкциями против России еще больше усугубил положение дел на рынке продовольствия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:40
2022-07-07T18:00
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Запад санкциями против России еще больше усугубил положение дел на рынке продовольствия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Санкции против России все усугубили. Причем связанные с энергетикой. Значит, наделали ошибок в сфере энергетики – поднялись цены на газ, а газ лежит в основе многих удобрений. Выросли цены на удобрения. А это к чему приводит: начали закрываться предприятия, в том числе и в Европе. Виды на урожай сразу упали, а цены на продовольствие еще подскочили", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".Президент отметил, что санкции были нелегитимными."Потом начали вводить вот эти санкции нелегитимные. Нелегитимные, потому что они не подкреплены Советом безопасности ООН. Все, что не подкреплено решением Совета безопасности ООН, является, с точки зрения международного права нелегитимным, незаконным", - сказал президент.На Россию перекладывают вину за надвигающийся продовольственный кризис, хотя Запад усугубил проблемы развивающихся стран, таким образом закрыв свои проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас много-много говорят о том, что происходит, и на Россию перекладывают вину за надвигающийся продовольственный кризис.", - сказал Путин, общаясь с победителями конкурса "Лидеры России".Президент напомнил, что Запад стал злоупотреблять монополией на резервные валюты и печатать деньги - "все это привело к тому, что начали сгребать с мирового рынка продовольствие".После этого ситуацию усугубили западные санкции в отношении РФ, добавил он.
https://ria.ru/20220707/energetika-1801008184.html
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в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия
17:40 07.07.2022 (обновлено: 18:00 07.07.2022)
 
Санкции усугубили положение в сфере продовольствия в мире, заявил Путин

Президент Путин: западные санкции усугубили положение в сфере продовольствия в мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c победителями конкурса "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Запад санкциями против России еще больше усугубил положение дел на рынке продовольствия в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Санкции против России все усугубили. Причем связанные с энергетикой. Значит, наделали ошибок в сфере энергетики – поднялись цены на газ, а газ лежит в основе многих удобрений. Выросли цены на удобрения. А это к чему приводит: начали закрываться предприятия, в том числе и в Европе. Виды на урожай сразу упали, а цены на продовольствие еще подскочили", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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За рубежом возвращаются к угольной сфере, заявил Путин
Президент отметил, что санкции были нелегитимными.
"Потом начали вводить вот эти санкции нелегитимные. Нелегитимные, потому что они не подкреплены Советом безопасности ООН. Все, что не подкреплено решением Совета безопасности ООН, является, с точки зрения международного права нелегитимным, незаконным", - сказал президент.
На Россию перекладывают вину за надвигающийся продовольственный кризис, хотя Запад усугубил проблемы развивающихся стран, таким образом закрыв свои проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 23:43
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия
"Вот сейчас много-много говорят о том, что происходит, и на Россию перекладывают вину за надвигающийся продовольственный кризис.", - сказал Путин, общаясь с победителями конкурса "Лидеры России".
Президент напомнил, что Запад стал злоупотреблять монополией на резервные валюты и печатать деньги - "все это привело к тому, что начали сгребать с мирового рынка продовольствие".
"Если, скажем, те же Штаты в предыдущие годы были экспортером продовольствия, то они стали импортером. И на 17 миллиардов долларов закупили продовольствия с мирового рынка больше, чем продали. Это говорит о том, что усугубили проблемы развивающихся стран, бедных стран, а свои проблемы закрыли. Это вот результат монополии на резервные валюты, на доллар и на евро", - сказал Путин.
После этого ситуацию усугубили западные санкции в отношении РФ, добавил он.
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На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России
 
В миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссия
 
 
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